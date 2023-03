Mucha expectativa había respecto a la participación del Presidente de la República, Gustavo Petro a la Asamblea de socios de Proantioquia realizada este jueves 16 de marzo en Medellín.



Sin embargo, el Primer mandatario llegó a la cita y se reunió con el empresariado antioqueño para hablar de diferentes aspectos.

En su intervención, ante empresarios, industriales y representantes de la comunidad, el Jefe de Estado hizo una invitación a promover un modelo “que ponga por delante la transformación de la estructura económica colombiana hacia la producción como un eje central, para poder construir riqueza, y, por tanto, democracia”.



Agregó Petro que cambiar hacia dicho modelo productivo requiere de la agricultura, la industria, el saber y conocimiento, y nuevas realidades como las energías limpias y la informática.



En ese plan de industrializar al país, el Presidente hizo una referencia a la capital de Antioquia recordando que Medellín “fue una vanguardia en este tema” en las décadas de 1950 y 60. “Nosotros queremos volverlo a plantear”, añadió.



(Le puede interesar: Guayaquil Times, el curioso periódico que circula en el Centro de Medellín)

¿Pullas al proceso de paz del Gobierno Santos?

Facebook Twitter Linkedin

El Presidente de Colombia estuvo en Medellín Foto: Andrea Puentes / Presidencia

En su discurso, el Presidente Petro dijo que, en su opinión, el Acuerdo de paz con las Farc se quedó incompleto.



"Hay una instancia creada en ese mismo Acuerdo que posibilita su transformación, que a mi me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron. ¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo relativamente avanzado sin conocimiento y sin industralización".



Y agregó: "Entonces sí había que hablar del modelo económico, era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del Acuerdo Nacional a mí me parece que debemos discutirlo".



El Jefe de Estado resaltó que el país tiene 20 millones de hectáreas de tierra fértil y aseguró que Colombia ha fracasado nacionalmente en la tarea de modernización agraria democrática, ya que, para él, solo algunos “ghettos” han participado de en este proceso.



(Le recomendamos leer: Gobierno y mineros del Bajo Cauca suspenden diálogo y siguen sin acuerdo)

Lo que dijeron los empresarios

Facebook Twitter Linkedin

El evento contó con la presencia del Presidente Petro Foto: Cortesía Proantioquia

Jorge Mario Velásquez, Presidente del Grupo Argos y miembro de la junta directiva de Proantioquia, manifestó que la entidad convoca y moviliza a múltiples actores de la sociedad civil y que, además, aporta tiempo, recursos y capacidades para cumplir ese propósito.



También se refirió a las reformas que propone el Gobierno Petro e indicó que se requieren de manera urgente espacios para el diálogo de las mismas.



"Siempre, en el marco del respeto propondremos aquellas sugerencias que puedan llevar a los cambios requeridos con la gradualidad, oportunidad, responsabilidad fiscal y seguridad que nuestra sociedad requiere", expresó Velásquez.



(Lo invitamos a leer: Gobierno y mineros del Bajo Cauca suspenden diálogo y siguen sin acuerdo)



De otro lado, la Presidenta de Proantioquia, María Bibiana Botero, expresó que el Gobierno encontrará en ellos "siempre las puertas abiertas" y resaltó que por más de 40 años han enfrentado desafíos como región y que han ayudado a sortearlos.



"Estamos convencidos que el cuidado y el impulso de lo público nos compete a todos y es el mayor reto colectivo", dijo Botero.



MEDELLÍN