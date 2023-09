¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de hablar con alguien sobre lo que está pasando en su ciudad y que otra persona tome nota de lo que escucha? Esto es lo que vivieron 1.520 medellinenses que participaron durante dos meses en las conversaciones ciudadanas promovidas por Hablemos Medellín.



Se trata de una iniciativa liderada por las universidades Eafit y Nacional, sede Medellín, que busca entablar conversación entre cientos de personas de todas las edades y comunas para discutir sus principales preocupaciones, propuestas e ideas en torno a lo que pasa en la ciudad.

Durante junio y julio se desarrollaron los espacios de diálogo y este miércoles, 13 de septiembre, los académicos que lideraron el proyecto presentaron públicamente —y en especial a los candidato a la alcaldía— los resultados que arrojaron las charlas.



Aunque de entrada aclararon que no se trata de un ejercicio con representatividad estadística —cada ciudadano elegía participar—, sí aseguraron que los hallazgos se convierten en una buena fotografía de lo que sienten y piensan los habitantes de Medellín.



"Los medellinenses están viendo una ciudad descuidada. Esa es mi interpretación que está puesta en algunos lugares de manera muy explícita, pero incluso en las respuestas de temas como seguridad y educación, gran parte de la conversación implica una especie de frustración de los medellinenses", aseguró el profesor Santiago Silva, director de la iniciativa.

Las conversiones se adelantaron entre junio y julio. Foto: Hablemos Medellín

¿Cuáles son los principales temas de conversación?

Del total de personas que participaron en las conversaciones, el 47,4 por ciento fueron mujeres y el 40,8 por ciento, hombres. El 11,5 por ciento no se identificó con algún género, el 0,2 por ciento prefirió no responder y el 0,1 por ciento fueron personas no binarias. 9 de 10 ciudadanos no se identificaron con algún grupo étnico.



A nivel general, conversaron personas de todas las edades —incluso menores entre los 8 y los 17 años—, pero el grupo etario más grande, con el 18,9 por ciento, fue los jóvenes entre los 18 y los 25 años, seguidos de adultos entre los 26 y los 36 años, con el 15,5 por ciento.



Las conversiones, que se realizaron de manera presencial y virtual, giraron en torno a tres verbos según la percepción de cada tema: cambiar, mejorar y mantener. El 44,9 por ciento afirmaron que las cosas en Medellín debían cambiar, el 44 por ciento mejorar y el 11,1 por ciento mantener.



El principal tema que ocupó los diálogos fue la seguridad —denominado en el informe como una Medellín sin miedo— con una presencia del 10 por ciento en todos los espacio. El 50,3 por ciento de quienes lo mencionaron sienten que es necesario un cambio en este sentido y los delitos que más preocupan son el hurto y la violencia de género.



"Es maluco uno tener que estar por la calle con miedo", "que deje de haber tanta violencia contra las mujeres", fueron algunas de las respuestas que recibieron los organizadores de la iniciativa.

1.520 personas participaron en los diálogos presenciales y virtuales. Foto: Hablemos Medellín

Los siguientes temas, por orden de mención, fueron educación, transparencia, medio ambiente, atención al habitante de calle, movilidad, estética (abarca basuras y huecos) y turismo responsable.



Dentro de informe los temas son mencionados como mandatos para que los tomadores de decisión, en el sector público y privado, adopten las medidas necesarias para mantenerlos, mejorarlos o cambiarlos.



"Las conversaciones son complejas porque la gente no conversa de un solo tema, sino que la gente habla de muchas cosas juntas. Hay una especie de diferenciación que nos sirve para analizar, pero es el relato completo el que nos parece interesante", agregó Silvia.



Un aspecto que llama la atención es que, dentro de los protagonistas del cambio social en los diferentes temas, instituciones como el Congreso, los ministerios, la Policía, el presidente y los políticos en general aparece debajo de la línea de la confianza.



Este punto se ve reforzado en el mandato de transparencia en el que el 74,7 por ciento de las personas manifestaron que debía cambiar el gobierno en Medellín. "Cambiaría a los políticos que solo piensan en su bienestar", "Hay que mejorar el respeto por lo público".



"Hay una especie de obligación o responsabilidad de los nuevos mandatarios de preocuparse por los elementos que producen confianza y ahí hay dos: transparencia, que es contar lo que uno hace, y responsabilidad, que es asumir cuando hay dificultades o críticas", explicó el profesor.



Otros temas, por ejemplo, llamaron la atención de los investigadores como la atención la habitante de calle en el cual lo ciudadanos consideran que se debe cambia la manera en que se realiza.



Y en turismo, si bien se reconoce la importancia que tiene para la economía local, la gente tiene dos preocupaciones fundamentales por la relación que existe con los alojamientos de plataformas —"Regular la cantidad de Airbnb"— y la explotación sexual —"Medellín no es solo turismo sexual, el mundo no nos tiene que ver como objeto sexuales"—.

Insumo para los candidatos

Durante la presentación de los resultados, los líderes de la iniciativa le entregaron en un acto simbólico el informe a algunos de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Entre ellos estuvieron Deicy Bermúdez, Liliana Rendón, Felipe Vélez y Paulina Aguinaga.



El objetivo es que la presentación se pueda divulgar, en los próximos días, con todos los participantes de la contienda electoral en la ciudad para que los mandatos ciudadanos se incorporen, de alguna manera, en el plan de desarrollo del o la futura gobernante.



Aunque el profesor Silva aclara que esta no es la principal medida para determinar la validez del ejercicio. "Esto se convierte en un proceso de participación ciudadana, la idea es seguir haciendo conversaciones", puntualizó.



