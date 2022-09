¿Cómo va la primera infancia en Medellín? 2021 se llama el más reciente informe que presentó ayer la alianza interinstitucional Medellín Cómo Vamos y que encendió las alarmas de la ciudad por los retrocesos que ha tenido la atención de niños y niñas en los primeros años de vida en educación inicial, alimentación y salud.



Para el programa la primera infancia de la ciudad está en riesgo y no hay suficientes acciones contundentes para garantizar la calidad de vida de las nuevas generaciones en el futuro.

El punto más preocupante del informe es el porcentaje de desnutrición crónica en los menores de seis años que asisten a los controles del crecimiento y desarrollo. Datos preliminares de 2021 señalan que para ese año el 7,8 de los niños fueron expuestos a largos periodos de mala alimentación.



Esta es la tasa más alta de los últimos ocho años, que en 2018 tuvo su punto más bajo cuando se ubicó en el 6,9 por ciento. Además, el año pasado también se registró la mayor proporción de bajo peso al nacer desde 2014 con un 11,2 por ciento del total.

Jardín infantil Buen Comienzo Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

'¿Estamos encontrando a los niños?'

Para Medellín Cómo vamos, se trata de un fenómeno creciente y se explica por la pandemia y la imposibilidad de las familias de generar ingresos, la inflación de los alimentos y la falta de gestión por parte de la administración distrital.



“Creemos que hay un escenario en el que la ciudad tiene que trabajar y es la capacidad del programa Buen Comienzo de focalizar los recursos”, aseguró a EL TIEMPO Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos.



Otro de los puntos preocupantes, según señaló Agudelo, es la cobertura de atención de Buen Comienzo, que se encarga atender integralmente a la mitad de los niños y niñas de cero a cinco años de Medellín.

En 2019, el programa atendió a 97.000 beneficiaros con un presupuesto de 162.000 millones de pesos, mientras que para 2021, se atendieron 93.000 personas con 200.000 millones de pesos.



Además, que el año pasado se dejaron de atender 3.523 madres gestantes y lactantes respecto al 2019. “Hay más recursos que no están garantizando una atención integral”, apunta el informe.



Agudelo explica que esto se debe a que: “Hay una disminución en el programa de modalidad familiar, que es el que cubre a madres gestantes y menores de dos años”.



Para Medellín Cómo Vamos, Buen Comienzo debe ampliar su cobertura. En 2021, una de cada cinco madres y uno de cada diez niños atendidos fueron venezolanos, lo que muestra un número creciente de niños, niñas y madres del vecino país que han entrado al programa en los últimos años.



A eso se le suma las familias desplazadas que llegan a la ciudad y que también requieren atención.

El informe también evidencia que las comunas con mayor número de niños en la ciudad - Robledo, Manrique, San Javier, Doce de Octubre, Villa Hermosa y Popular- son, al mismo tiempo, las que tienen mayor índice de pobreza multidimensional.



“Un poco más de la mitad de los niños menores de seis años en Medellín están naciendo y creciendo en hogares que tienen un índice de pobreza multidimensional mayor a la media. Esto tienen un factor de carácter territorial en cómo actuamos en esas comunas y cómo garantizamos los esfuerzos en aquellos sitios”, explica Agudelo.



Para el director del Medellín Cómo Vamos se deben repensar los mecanismos de focalización para la atención a la primera infancia en Medellín.



“La pregunta que queda detrás es ¿estamos encontrando a las familias y a los niños que tienen posibilidad de caer en uno de estos factores de riesgo? Ahí es donde la ciudadanía se debe concentrar”, concluyó Agudelo.

¿Qué dice Buen Comienzo?

El director de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, Hugo Díaz, explicó las razones por las que esa dependencia tuvo una menor cobertura durante el 2021.



"El año pasado hubo disminución en la población que se atiende. En los últimos años se contrataron más cupos en la ciudad, que pueden ser copados por 1, 2, 3 o hasta 4 niños, dependiendo la rotación. Por la pandemia, los niños no se movieron y tuvieron mayor permanencia en el programa", aseguró el funcionario.



Díaz señala que al tener más permanencia de los menores no aumenta la cobertura del programa, pero se mantienen los cupos contratados. "En 2021 alcanzamos a atender casi la misma población de 2019", agregó.



Además, reiteró que Buen Comienzo atiende una parte de la población en la ciudad. "El otro número de niños los atiende el ICBF y otro porcentaje, entidades privadas. Lo que pasó en 2021 fue que muchos padres de familia no llevaron a los niños por temas de pandemia. Por eso se presentó ese fenómeno", comentó Díaz.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor EL TIEMPO Medellín

​Escríbanos: sebbol@eltiempo.com