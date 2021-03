Preocupa aumento de casos de covid-19 en Medellín

En Medellín se ha presentado un aumento en el número de casos diarios de contagio de covid-19, lo cual es motivo de alarma en la Alcaldía.



En el día de ayer, 18 de marzo, se registraron 523 casos nuevos, mientras que el miércoles 17 fueron 465 y el martes 16 se contabilizaron 466, lo que muestra una tendencia al alza.(Le puede interesar: Extraña desaparición de madre e hija tras salir de centro comercial)

De otro lado, la capital antioqueña ya acumula 199.785 casos de covid-19 desde que inició la pandemia. De estos 194.260 están recuperados, es decir el 97 %, 3.640 han fallecido y los 1.885 restantes están activos.



“La Alcaldía de Medellín reitera las recomendaciones de mantener las medidas de bioseguridad durante este puente festivo: el distanciamiento social y el uso obligatorio del tapabocas, para evitar el incremento de contagios y avanzar con el Plan Nacional de Vacunación de acuerdo con lo proyectado”, explicó la secretaria de Salud, Andree Uribe Montoya.



Entretanto, avanza la vacunación contra el covid-19 en la capital antioqueña. Hasta ayer jueves han sido inmunizadas 83.125 personas, de las cuales 56.105 son adultos mayores de 80 años y 27.020 son trabajadores de salud de primera línea. Según criterios del Gobierno Nacional, se estima que la primera etapa priorizada con la primera dosis concluirá este fin de semana.



De la farmacéutica Pfizer llegaron 4.602 biológicos a la ciudad para la segunda dosis del personal de salud de primera línea, de los cuales se han suministrado 4.083. De este lote restan por inocular 519.(También puede leer: Arranca vacunación para mayores de 60 años en Medellín)

En medio de este positivo panorama, hacemos un llamado a no relajar las medidas de autocuidado. En los últimos días se ha presentado un aumento en los casos y aunque la ocupación de UCI por COVID-19 sigue estable, entre un 20 y 25%, es muy importante que no bajemos la guardia. — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) March 19, 2021

De otro lado, se informó que para la población de esta primera etapa priorizada están habilitados 54 puntos de vacunación distribuidos en IPS y EPS de toda la ciudad.



De la totalidad de biológicos aplicados se han presentado 402 casos adversos: 325 de la vacuna Pfizer y 73 de la de Sinovac. Es decir que hay personas que han presentado alguna reacción, entre ellas dolores de cabeza y mareos, pero sin mayores consecuencuencias.



“El talento humano en salud está a un 90% y los mayores de 80 años está a 70% de ser alcanzado con la vacuna, lo que nos permite avanzar con la segunda etapa de la primera fase. Entre 60 y 79 años es la población adulta mayor que vamos a estar abordando en la vacunación y talento humano en salud, de segunda y tercera línea. Esperamos llegar a aproximadamente a más de 400 mil personas en la ciudad de Medellín, tal cual como lo hemos hecho en la primera etapa, con todos los protocolos de bioseguridad”, agregó la secretaria de Salud.



(Le sugerimos leer: Jóvenes en Antioquia reclaman oportunidades en la legalidad)



El personero de Medellín, William Vivas Lloreda, afirmó que debe mejorar la estrategia de vacunación en la ciudad.



“Se debe establecer estrategias más efectivas para la captación de pacientes, debido a que el procedimiento de agendamientos de los mismos, no ha cumplido con las metas esperadas”, y añadió Vivas Lloreda, “que las prestadoras de salud deben mejorar la logística y adecuación de las salas de espera con el fin de no tener problemas de aglomeración de personas en esos lugares destinados para la inmunización”.



De otro lado, el coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, Jilmar Rentería Delgado, explicó que los hechos ocurridos en la IPS Coopsana, que presuntamente inmunizó a 53 funcionarios administrativos y no al personal médico de primera línea, están en materia de investigación en conjunto con la Procuraduría Regional de Antioquia.



MEDELLÍN

