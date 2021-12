Prado Centro, el nuevo distrito cultural de Medellín

En medio de las casonas de una antigua Medellín, con la sombra de grandes árboles y vías amplias, el barrio Prado Centro parece detenido en el tiempo y hoy es uno de las tres Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) que tiene la ciudad junto con San Ignacio y el Perpetuo Socorro.



El viernes pasado, la Alcaldía y el Ministerio de Cultura declararon oficialmente a este territorio como un destino cultural y educativo que, en palabras más sencillas, servirá para que allí se asienten proyectos y empresas en esas áreas con incentivos tributarios.



(Le puede interesar: Exigirán carné de vacunación con dos dosis en Medellín)

“Esta declaratoria va a permitir que lleguen inversiones responsables con el patrimonio. Este espacio le va a permitir a la ciudad tener una zona más donde la cultura se siga moviendo”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez.



Aunque para muchos medellinenses Prado Centro puede ser un lugar para ir a citas médicas debido a que hay varias sedes de salud privadas o un sitio de centros gerontológicos y de soledad, lo cierto es que el barrio también vibra con la cultura y allí hay grandes teatros como el Prado donde hace sus funciones el grupo Águila Descalza, la Casa del Teatro de Medellín o hasta Teatriados, aunque este última dejará pronto el barrio por petición de su arrendador.



Sin embargo, la idea de la Alcaldía, del Ministerio de Cultura y de esas entidades culturales allí asentadas es que el barrio crezca con vida cultural gracias a esta declaratoria, pero aún falta mucho.



“Hasta ahora va el distrito declarado y ya el estado actual es que se han venido realizando unos talleres con el sector cultural y artístico porque con ellos se va a construir la gobernanza y la forma de cómo debe operar ese ADN”, explicó Daniel Madrigal, el subdirector de Gestión de Paisaje y Patrimonio de la APP.



(En contexto: Parte del Centro será núcleo cultural, educativo y patrimonial de Medellín- Distrito San Ignacio)

Facebook Twitter Linkedin

Prado es un barrio del centro de Medellín, ubicado en la zona norte de la comuna de La Candelaria. Desde 2006 es patrimonio arquitectónico de la ciudad. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El reto es grande y por eso se busca que poco a poco vayan llegando nuevos vecinos con vocación cultural a este sector.



“Inmediatamente al estar declarado tiene unos beneficios tributarios que están relacionados con el impuesto de renta y estamos mirando desde la administración municipal qué otros impuestos se pueden disminuir o no cobrar a unas actividades específicas que están dentro del ADN y que están orientadas a la cultura y al arte”, detalló Madrigal.



El ADN del barrio Prado está ubicado en el costado norte del centro tradicional de Medellín, comprende 74 manzanas y 265 Bienes de Interés Cultural (BIC) y también tiene habitantes, personas que por lo general llevan años allí, algunos de familias de varias generaciones y que se sienten orgullosos de vivir allí y que, a la par, se quejan de los constantes peligros que son el punto negro del sector.



David Berrío Acevedo, quien ha habitado toda su vida allí, es el actual representante del grupo Recuperando a Prado, conformado por al menos 94 vecinos.

“Buscamos rescatar los valores de Prado ante el deterioro de muchos hechos culturales, sociales y de abandono por parte de las instituciones”, comentó.



Para él, su barrio es epicentro de constantes robos que les menguan la tranquilidad a sus habitantes y a quienes diariamente llegan a trabajar en las casonas que hoy son oficinas.



“Los indigentes que los echan del centro se viene a Prado y los ladrones que roban en el centro se esconden en Prado. No tenemos iluminación, seguridad, el desaseo campea. Aquí una problemática muy sentida: es la caridad o la solidaridad. Hay 4-5 fundaciones que dan almuerzos gratis a los indigentes pero detrás de un almuerzo, viene la siesta, el que no tienen nada que hacer y se ponen a dormir en las casas y hacen sus necesidades o atracando a los transeúntes”, denunció.



Para Berrío es buena la declaratoria que tuvo su barrio pero dijo que esto no solo se debe quedar en el papel y por eso la presencia institucional es clave.



(En contexto: Un barrio lleno de talleres mecánicos será el centro cultural de Medellín - Distrito Perpetuo Socorro)

Facebook Twitter Linkedin

El Palacio Egipcio. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Sus vecinas de la Corporación Penca de Sábila, que se encarga de temas de seguridad alimentaria rural, entre otros temas, coinciden con esa percepción de inseguridad.



“Aquí no podemos salir con el celular a la calle porque nos roban a cualquier hora. En la esquina de acá abajo la semana pasada había un muerto en un taxi. Qué gana el barrio con esa declaratoria, si las personas que habitan este sector no tienen seguridad”, reclamaron Alejandra Jaramillo y Marcela Bermúdez, quienes trabajan esa corporación que está en Prado desde 1999.



Aunque esa percepción y los casos de inseguridad están presentes, las actividades culturales no paran y menos ahora con esta declaratoria. En la Mesa Cultural de Prado, por ejemplo, no paran de hacer programación, reuniones e impacto en la comunidad.



Allí están, entre otras, la Corporación Centro Plazarte, Corporación Distrito Candelaria, Corporación Casa del Teatro de Medellín, Fundación Casa Tres Patios, Fundación Museo Cementerio San Pedro, Club Juvenil Casa Encuentro, Corporación Red Feminista Antimilitarista, Fundación Mujeres que crean, Fundación Academia Sócrates y la Fundación Zen Montaña del Silencio. También empresas afines a la cultura como Nomad Hostel, Más Canal S.A.S.; y colectivos artísticos y personas naturales como TVO Digital, Hábitat Latente, Libro Vivo, y los el artista independientes Cesa Figueroa y Orlando Pulido.



“Vemos desde la Corporación grandes ventajas y oportunidades desde el ADN como un aporte a la recuperación del tejido social, la incorporación de otras dinámicas en el territorio y la explotación y de la diversidad artística y cultural”, dijo la directora administrativa de la Casa del Teatro de Medellín, Clara Pabón Duarte.



De otro lado, el barrio se prepara su tercera Jornada Cultural Social y Deportiva, organizada por el grupo Recuperando a Prado, que se realizará del 8 al 12 de diciembre. Tendrá desfiles de carros antiguos, el miércoles 8 de diciembre a las 10:00 a.m., fiesta navideña a las 2:00 p.m.; también un concierto con la Orquesta Sinfónica a las 6:00 p.m. en la parroquia del Espíritu Santo el día viernes; o una gran programación cultural el sábado 11, a las 2:00 p.m. en el Palacio Egipcio.



(Le sugerimos leer: Hombres armados robaron $ 2 mil millones de carro de valores en Antioquia)

Recientes inversiones

Según datos de la Alcaldía, Prado Centro cuenta con 175 inquilinatos en los que viven unas 7.000 personas y con el propósito de formalizarlos, arrancó un programa de acompañamiento a los propietarios para que funcionen bajo estatutos de ley, con condiciones de habitabilidad básicas y con certificación para evitar sanciones de los organismos de control.



De otro lado, en julio de este año se inauguró un parque con 5 mil metros cuadrados de espacio público.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Imputan tentativa de homicidio a Enrique Vives por arrollar a menor de edad

​

-La historia de mujer que estuvo 25 años encerrada por sus padres en Tolima