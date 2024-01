¿Por qué la alcaldía de Daniel Quintero no construyó el hospital mental que prometió?

Un informe de auditoría de la Contraloría General de Medellín reveló las razones por las cuales la alcaldía de Daniel Quintero no construyó ni dejó estructurado el Hospital Mental que prometió en campaña.



La obra quedó establecida en el Plan de Desarrollo ‘Medellín Futuro’ 2020 - 2023 y aunque el objetivo era entregar el 100 por ciento de la infraestructura hospitalaria para el final del cuatrienio, el avance quedó en ceros el año pasado.

Cifras preliminares de la secretaría de Salud indican que Medellín cerró el 2023 con un incremento del 10,8 por ciento en los intentos de suicidio, con 2.981 casos; mientras que los suicidios subieron un 2,9 por ciento, con 209 casos.



Según el informe de la Contraloría, la administración distrital emprendió en 2021 la búsqueda de distintas alternativas que permitieran hacer realidad el proyecto en salud mental.



Para ello, se tuvieron en cuenta elementos técnicos y factores de oferta y demanda en por lo menos seis opciones estudiadas por la secretaría de Salud.

La alcaldía de Medellín evaluó seis opciones para construir nueva infraestructura en salud mental. Foto: Javier Agudelo / Archivo EL TIEMPO

Las alternativas estudiadas

La primera alternativa en ser evaluada fue la construcción de la Torre Sur de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, inaugurada el semestre pasado tras nueve años de espera, en un terreno aledaño a la obra.



La propuesta, sin embargo, se desestimó porque dentro de los diseños se encuentra la construcción de un ‘Más Cerca’, un centro para el adulto mayor, locales comerciales y la sede de la JAL. “Para este efecto se debe rediseñar y licenciar para una infraestructura hospitalaria”, indicó la Contraloría.



Otra opción fue adecuar la IPS San Esteban, en el corregimiento de San Cristóbal, pero un estudio de patología estructural de la infraestructura diagnosticó la imposibilidad de adelantar algún tipo de obra allí.



También se estudió la posibilidad de habilitar el Centro Integrado de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia (CISAMF) de Metrosalud, sin embargo, la idea se descartó por el uso actual que se le da al espacio con enfoque de género.



La antigua sede de la Clínica Vida, en Prado Centro, fue otra de las alternativas propuestas, pero los altos costos para la compra y adecuación del edificio, sumado a la exigencia de preservar la fachada por ser patrimonio arquitectónico, hizo inviable su adquisición.

Una de las opciones fue adecuar un piso en el hospital General de Medellín. Foto: Jaiver Nieto

Finalmente, los funcionarios analizaron la opción de adecuar dos instituciones existentes en el Valle de Aburrá: el Hospital Mental de Antioquia, ubicado en Bello, y el Hospital General de Medellín (HGM).



En el primero, luego de un exhaustivo análisis jurídico, se concluyó que, a pesar de contar con infraestructura adecuada para los servicios de salud mental, no era posible realizar inversiones por fuera del territorio y en una empresa social del Estado adscrita a la Gobernación de Antioquia.



En cuanto al HGM, se exploró la posibilidad de adelantar un convenio con la institución para habilitar en el cuarto piso el primer pabellón de salud mental de la ciudad.



Al consultar la propuesta con la secretaría Seccional de Salud de Antioquia, la entidad respondió que la normativa limita la hospitalización en salud mental para las instituciones que no son especializadas.



Sin embargo, señalaron que “se está gestionando la habilitación de este servicio a las instituciones públicas que cuenten con los requisitos que son indispensables para su prestación”.



Así, también se descartó el Hospital General y no se exploró ninguna otra alternativa. El proyecto, incluso, no tuvo asignación de recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones en ninguno de los cuatro años de la administración Quintero.

¿Por qué tener un hospital mental público?

Lina María Escobar, subespecialista en psiquiatría de enlace, explicó que la ciudad requiere un mayor número de camas para la atención en salud mental que permitan dar una respuesta oportuna a los pacientes.



“La enfermedad mental viene en aumento en todas las etapas de la vida. Muchos de los pacientes requieren estar hospitalizados en una institución que esté orientada al cuidado de la salud mental”, dijo la experta.



Según Escobar, este tipo de servicios hospitalarios cuentan con personal entrenado en el trato humano, la respuesta terapéutica y el majo de urgencias, además de una infraestructura dirigida a brindar seguridad.



En su plan de gobierno, Federico Gutiérrez propuso fortalecer la atención en salud mental, pero no especificó la construcción de nueva infraestructura.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28