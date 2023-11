¿Por qué imputaron un nuevo delito contra la exsecretaria de Educación de Medellín?

La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes, 27 de noviembre, un nuevo cargo contra la exsecretaría de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, por el presunto delito de peculado por apropiación en favor de terceros en un contrato de atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del programa Buen Comienzo firmado en marzo de 2020.



(Lo invitamos a leer: Fiscalía imputó cargos contra Martha Ruiz, exsecretaria de Educación de Medellín)



Se trata de la quinta imputación que hace el ente acusador contra la exfuncionaria de la administración de Daniel Quintero —quien renunció en febrero de este año — por presuntas irregularidades en dos contratos suscritos con la Corporación Colombia Avanza durante los primeros meses de su gestión.

Según el ente acusador, entre marzo y agosto de 2020 la funcionaria se habría apropiado en favor de terceros la suma de 1.423'434.330 pesos por concepto de salarios a 520 personas que fueron subcontratadas por Colombia Avanza para la atención educativa de niños y niñas sin tener en cuenta las necesidad y reglas técnicas del programa.



(Le puede interesar: ¿Quiénes son los exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero que serán imputados?)



"Habría contratado más personal del que se necesitaban para atender a la población infantil y también se habría pagado a otras 51 personas cuyos servicios nunca fueron prestados", explicó Yiri Milena Amado, directora seccional de Medellín.

Presentes en audiencia de imputación por peculado por apropiación en el componente de atención integral deBuen Comienzo en año 2020. Peculado valorado en más de $1.400 millones por la ⁦@FiscaliaCol⁩. ⁦@TodosXMedellin⁩ pic.twitter.com/iYlffqvm37 — Piedad Patricia Restrepo Restrepo (@piedadrestrepor) November 27, 2023

Los salarios de docentes, psicólogos y nutricionistas que fueron contratados por Colombia Avanzan oscilaban entre 1'850.000 y 5'300.000 mensuales. Para el ente acusador, los pagos se habría realizado pese a que la interventora —a cargo de la Institución Universitaria Pascual Bravo— alertó posibles incumplimiento.



La Fiscalía también imputó, en la misma audiencia y por el mismo delito, a Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, ex representante legal de la Corporación Colombia Avanza.



(Además: Alcaldía de Medellín dice que servicio educativo está asegurado pese a alerta de 'Fico')



Las tres personas —que no aceptaron los cargos— están vinculadas en el otro proceso en el cual los señalan por los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.



Para ese caso, la Fiscalía ya presentó escrito de acusación y durante la audiencia de formulación el juzgado 10 penal del circuito de Medellín reconoció a la veeduría Todos por Medellín como víctima, decisión que fue apelada por la defensa y que deberá ser resuelta por el Tribunal Superior de Medellín.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el primer contrato que suscribió la secretaría de Educación de Medellín con la corporación Colombia Avanza el 3 de marzo de 2023. Foto: Archivo particular

El contrato

El contrato de la nueva imputación se firmó el 3 de marzo de 2020 por valor de 16.606 millones de pesos y tenía como objeto la prestación de servicios para la atención de la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la modalidad entorno familiar del programa Buen Comienzo.



Inicialmente, tuvo un plazo de ejecución de 135 días, pero después se amplió en 105 días y presentó una adición de 4.631 millones de pesos. Hasta la fecha el contrato no se ha liquidado y según un proyecto de acta de liquidación al que accedió EL TIEMPO la Alcaldía de Medellín aún adeuda 2.496 millones de pesos por concepto de la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia.



Aunque la administración distrital descontó 861'064.762 pesos por las observaciones de la Contraloría de Medellín y las recomendaciones de la mesa técnica que acompañó la liquidación —ahí se incluyen 205'756.066 pesos por concepto de talento humano—, para el ente acusar la cifra de incumplimientos podría ser más alta.

Facebook Twitter Linkedin

Las presuntas irregularidades están en el personal para la atención integral a la primera infancia. Foto: Alcaldía de Medellín

Vale la pena recordar que por este contrato la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado en la modalidad de tentativa.



Según el ente acusador, los requisitos del contrato se habrían ajustado para que el proceso quedara en manos de Colombia Avanza y, al parecer, habría sobrecostos en la entrega de mercados a madres gestantes y lactantes.



"En este caso en particular no se trata del componte de los mercados, sino de la denominada atención integral que vincula a personal. Lo que encontró la Fiscalía es que se pagaron servicios y personal para una atención que no se brindó y, adicionalmente, durante varios meses no se respetó la relación técnica y se pagó de más conforme los niños atendidos", aseguró Piedad Patricia Restrepo, vocera de Todos por Medellín, veeduría que denunció las presuntas irregularidades.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Santiago Trespalacios, abogado de la exsecretaria Agudelo, señaló que "estamos seguros que no hubo ningún comportamiento irregular" y agregó que ello lo podrán demostrar durante las demás audiencias del proceso.



"Se trata de los mismos hechos, solo que la Fiscalía ahora señala un componente diferente del contrato, que sería el talento humano. En nuestra opinión no era acertado hacer una nueva imputación, pero ello lo podremos discutir en otros momentos del proceso", le dijo Trespalacios a EL TIEMPO.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28