¿Qué hay detrás de muertes de turistas extranjeros en Medellín?; van 6 casos en el 2024

La muerte de Kenneth Defares —un prestigioso abogado neerlandés de 57 años que se dedicaba a temas de seguridad alimentaria— en un exclusivo edificio de alojamientos temporales de la comuna El Poblado de Medellín puso de nuevo sobre la mesa la discusión sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los turistas extranjeros que llegan al Valle de Aburrá.



En menos de una semana, según el reporte de las autoridades, se registraron cinco fallecimientos de extranjeros en toda el área metropolitana en circunstancias aún por establecer oficialmente. Y hace un mes, la Embajada de Estados Unidos en Colombia lanzó una alerta a sus ciudadanos por los casos de asesinatos y robos a extranjeros en la ciudad por el uso de aplicaciones de citas.

Si bien este año no se han registrado casos de homicidios a turistas en la capital antioqueña —la Policía Metropolitana contabiliza seis muertes asociadas a causas naturales, suicidios y sobredosis en todo el Valle de Aburrá—, el 2023 cerró con 12 asesinatos a ciudadanos de otras nacionalidades (sin contar venezolanos) en la ciudad.



Uno de ellos fue Tou Ger Xiong, un humorista asiático estadounidense que fue secuestrado, torturado y asesinado el pasado 11 de diciembre, al parecer, por dos hombres y una mujer que fueron capturados a mediados de enero y que pertenecerían a un grupo delincuencial multicrimen.



La investigación del caso, adelantada por la Fiscalía y el Gaula, determinó que el hombre fue retenido por varias horas mientras le hicieron exigencias económicas a él y su familia. Pese a que el extranjero alcanzó a entregar más de 3.000 dólares a una de las secuestradoras, al día siguiente del plagio su cuerpo apareció a orillas de una quebrada en un zona boscosa de Robledo, al noroccidente de Medellín.

Durante el 2023, llegaron mensualmente a la ciudad unos 115.000 turistas extranjeros. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Muertes por sobredosis

La alerta de las autoridades, sin embargo, se extiende más allá de los homicidios que, en muchos casos, han ocurrido bajo circunstancias similares a través de aplicaciones de citas. La Personería de Medellín registra, según datos de Medicina Legal, más de 40 muertes violentas de turistas extranjeros para el 2023. Los casos incluyen fallecimientos en accidentes de tránsito, suicidios, asesinatos y sobredosis por consumo de sustancias.



Precisamente, las muertes presentadas en la última semana corresponderían a esta última causa. "No dan cuenta de que sean muertes violentas contra los extranjeros. Estamos a la espera de los dictámenes de Medicina Legal. En los casos que tenemos, efectivamente, se encuentran los extranjeros sin signos de violencia", aseguró Yiri Milena Amado, directora seccional de Fiscalías Medellín.



"Posiblemente, tenemos que esperar, puede ser por una sobredosis o suministro de una sustancia psicoactiva que les haya generado la muerte", agregó Amado. Las investigaciones posteriores por parte de las autoridades determinarán si detrás el consumo puede existir un eventual caso de homicidio.



Entre las muertes que se presentaron en los últimos días está la de Turney Patricia Gail, de 73 años y con nacionalidad estadounidense, quien tuvo complicaciones de salud tras ingerir yagé en una vereda de Barbosa (Antioquia).



A principios de la semana pasada, también se conoció el deceso del estadounidense Dakarai Earl Cobb, de 47 años, en una vivienda del barrio Santa Lucía, al occidente de la ciudad. Allí fue encontrado sin signos vitales por los propietarios de la habitación donde vivía.



Y en la noche del 4 de febrero fue hallado sin vida Anthony López, de 29 años, en un hotel del barrio Laureles. Al parecer, el hombre había ingresado previamente con dos mujeres al establecimiento. A estos casos se suma la muerte de Manley Mark Conlen, de 37 años, quien cayó desde un piso 17 en un edificio del barrio La Aguacatala, en El Poblado.

La Personería de Medellín pide una actualización de la política pública de turismo. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Un perfil negativo

En lo que tenemos que ser claros es que el fenómeno es complejo y la estrategia tiene que ser también compleja para abordarlo de manera integral FACEBOOK

En diálogo con EL TIEMPO, Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, explicó que, si bien la ciudad es segura para los visitantes y tiene una amplia oferta de actividades y servicios, existe un perfil negativo que está haciendo que se generen este tipo de situaciones como homicidios, muertes por sobredosis, hurtos y casos de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes.



"No quiero satanizar el turismo, hay cosas muy bonitas por ofrecer, pero lastimosamente, frente a esta falta de acciones integradas por parte de las instituciones es que las estructuras criminales aprovechan para ofrecer todo un paquete de servicios que el perfil negativo del turista que llega a la ciudad lo aprovechan", apuntó el experto.



Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, aceptó que este tipo de situaciones son una realidad que está pasando en la ciudad. "Nosotros vamos a ser los primeros en reconocerla. No queremos tapar ni maquillar lo que está pasando. En lo que tenemos que ser claros es que el fenómeno es complejo y la estrategia tiene que ser también compleja para abordarlo de manera integral", indicó el funcionario.



Para la agencia del Ministerio Público, el principal problema que enfrenta Medellín en este sentido es que las autoridades asumen este tipo de casos de una forma coyuntural y reactiva por la falta de articulación entre los diferentes organismos. "No hay una proyección en temas de seguridad turística", aseveró Calle.



La Personería asegura que es necesario que en la ciudad se dé un debate sobre lo que puede y no puede hacer un turista y lo que puede hacer y no puede hacer la comunidad local. Para ello, se pide que el Concejo de Medellín adelante una actualización a la política pública de turismo que data del 2015.



El secretario Villa confirmó que actualmente la administración distrital adelanta reuniones con las plataformas y aplicaciones de citas para analizar la situación, al igual que con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. "Los hemos invitado para tener una estrategia que nos permita asesorar, acompañar, proteger y guiar a los turistas para que no caigan en situaciones de riesgo", agregó.



