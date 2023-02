Imagínese usted —que trabaja como ingeniero, médica, electricista, mecánico, piloto, cajero, arquitecta o en cualquier otra profesión u oficio— que un día le ofrecen ser bombero de la ciudad en la que vive.



(Lo invitamos a leer: Ciberdelincuentes atacaron Sistema de Emergencias y Seguridad de Medellín)



Aunque no sepa manejar una máquina escalera, abrir un hidrante o controlar un incendio forestal, no le exigen ninguno de estos requisitos para participar en la convocatoria. Solo requiere ser bachiller.

Esto es lo que está sucediendo en Medellín y otras 23 ciudades del país con el concurso de méritos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer las vacantes definitivas en los Cuerpos de Bomberos Oficiales, según le dijo a EL TIEMPO Juan David Uribe, presidente de Sindicato Nacional de Bomberos Oficiales de Colombia.



(Le puede interesar: 'Grupos armados hacen adoctrinamiento en escuelas rurales': Aníbal Gaviria)



Sin embargo, el origen del problema no es el concurso como tal —aclara Uribe—, sino el nivel en el que están clasificados los bomberos como empleados públicos. "Nos tienen como si fuéramos asistenciales, pero nosotros no somo asistenciales, somos técnicos", aseguró el bombero.

Facebook Twitter Linkedin

Medellín cuenta hoy en día con 236 bomberos. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El enredo con el nivel

El hecho de que figuren en el nivel asistencial significa que entre los requisitos para ejercer el cargo solo están ser colombiano, mayor de 18 años, bachiller, tener licencia de conducción tipo c1 y no haber estado condenado a penas privativas de la libertad.



Es decir, no es un requisito tener una formación y experiencia como bomberos, aunque sí se tiene en cuenta en la calificación dentro del concurso. "No es lo mismo competir con alguien que tiene experiencia con una persona de 18 años. Lo que estamos pidiendo es que nos cambien de nivel para concursar con alguien que tenga el mismo conocimiento que nosotros", explicó el presidente del sindicato.



(Además: ¿Cuáles son las líneas de atención en salud mental que hay en Antioquia?)



En ese orden de ideas, para el sindicato, la experiencia y formación que han invertido las diferentes ciudades que cuentan con un Cuerpo de Bomberos Oficial se perdería. En el caso de Medellín, son 154 plazas de bomberos en provisionalidad que salieron a concurso y en total son 236 personas las que hacen parte del equipo de emergencias.



"La capacitación de un bombero está promediada en 310 millones de pesos y el equipamiento en 170 millones de pesos", añadió Uribe, quien destacó que Medellín cuenta hoy en día con 17 especialidades entre los que hay personal experto en incendios estructurales, forestales, vehiculares, manejo de fauna, vuelo de drones, trabajos en alturas y subacuáticos, entre otros.

Nuestros Bomberos, los que ya conocen la ciudad, los que tienen experiencia en reacción de emergencias, están en riesgo. Ayúdenme a difundir. pic.twitter.com/dzGZU7P00F — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 1, 2023

"Estamos en desventaja los que hemos dado la vida por esta ciudad. Lo que queremos en cerrar el concurso para que se presenten bomberos, no cualquier persona porque pondría en riesgo a las comunidades", puntualizó.



La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que del total de bomberos que hay en la ciudad, hay 38 de carrera que pasaron de 35 años de servicio y se jubilarán a lo largo del 2023. Así, quedarían 9 bomberos con experiencia para la ciudad, sin tener en cuenta a quienes están ocupando encargos temporales.



Eso sí, la preocupación es a nivel nacional, en las 24 ciudades y municipios en las que hay cuerpo oficial de Bomberos.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un video en redes sociales en el que apoyó el pedido de los bomberos.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"El Cuerpo de Bomberos Oficial de Medellín y el país está en amenaza de perder a la mayoría de sus hombres (...) Hay un error que es corregible en el nivel en el que están catalogados, de modo que esos cargos no estén rotando porque ellos son muy profesionales (...) Es un mensaje para que el Gobierno Nacional nos ayude en esto, sé que vamos a recibir todo el apoyo en este sentido", expresó el mandatario.



A lo largo de este 2023 se adelantará el concurso, cuya venta de pines iniciaría a finales de febrero. El sindicato espera que el cambio del escalafón se pueda dar por parte del director del Departamento Administrativo de la Función Pública o el presidente de la República, Gustavo Petro, que tiene facultades para hacerlo.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM