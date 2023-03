La Encuesta de Percepción Ciudadana de 2022 que realizó la organización Medellín Cómo Vamos confirmó una preocupante cifra que ya había alertado el Pulso Social del Dane: el 24 por ciento de los medellinenses en la zona urbana comen menos de 3 comidas diarias.



Lo que llama la atención del dato es que es el más alto en los últimos 17 años, desde inició la medición en 2006. Para ese año, el porcentaje era del 12 por ciento y en los últimos 3 años, es decir, durante la pandemia, se ha mantenido por encima del 20 por ciento.

En el sector nororiental de la ciudad —que comprende las comunas Popular, Santa Cruz, Aranjuez y Manrique— la situación es más compleja. Allí, el 36 por ciento de los habitantes no comen las 3 comidas diarias.



Le sigue el noroccidental (24 por ciento) y el centro oriental (21 por ciento). Además, la situación golpea más fuerte a las mujeres (29 por ciento) que a los hombres (18 por ciento).

La encuesta de Pulso Social del Dane, publicada en diciembre pasado, refleja una problemática similar para toda el área metropolitana. El 27,6 por ciento de los jefes de hogar consultados en la medición respondieron que en la última semana consumieron menos de 3 comidas al día. A nivel nacional, esa cifra está en el 27,1 por ciento.



Al ser consultado sobre el tema en una rueda de prensa, el alcalde Daniel Quintero atribuyó a la inflación el aumento en el porcentaje de personas que no comen las tres comidas al día en Medellín.



“Para los ciudadanos mercar hoy es más costoso, mercar vale el doble. La gasolina no para se subir. A las familias se les está haciendo muy difícil el tema de sobrevivir. ¿Eso en qué se convierte? Una panela menos, una libra de carne menos o que hay que comprar menos arroz”, comentó el mandatario.



El pasado 4 de marzo, el Dane reportó una inflación anual del 13,20 por ciento en Medellín, una cifra levemente inferior a la media nacional que fue del 13,28 por ciento. En el último año, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una variación del 24,14 por ciento.



“Es cierto que el precio de los alimentos ha aumentado, pero para eso son las administraciones locales, para tener los programas que garanticen esa alimentación cuando tenemos condiciones cambiantes”, subrayó Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos.

Experta señala que la pandemia y el contexto geopolítico agudizó una problemática que es crónica y no coyuntural. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

'Es un asunto crónico'

Al faltar todos estos nutrientes, serán personas que comienzan a tener unos unas alteraciones que arrastran el resto de sus vidas FACEBOOK

En diálogo con EL TIEMPO, Lorena Mancilla, profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, explicó que el hambre es un asunto histórico y crónico y no coyuntural, como parecer ser. "Hay una investigación muy completa de 2015 en la que se estableció que la mitad de los hogares de Medellín se encontraban en inseguridad alimentaria", afirmó la académica.



Mancilla señaló que la pandemia recrudeció la situación de hambre por la pérdida de fuentes de ingresos económicos de familias vulnerables y eso se sumó al contexto geopolítico mundial como la crisis de contenedores, la guerra en Ucrania y el aumento en el precio del dólar que impactaron la importación de alimentos e insumos agrícolas.



La experta señala que se trata de una problemática nacional, que tiene su origen en la pérdida de soberanía alimentaria y autosostenibilidad en la agricultura. "Las políticas de desarrollo rural están volcadas a los grandes monocultivos destinados a la exportación y no a los pequeños y medianos cultivos, que son de donde provienen los alimentos que consumimos todos los días", señaló.



En cuanto a los efectos que puede tener esta cifra, la profesora explicó que: "El hecho de no comer las tres comidas es un indicador indirecto de lo que puede estar sucediendo en un hogar y nos puede llevar a decir que allí muy seguramente no están teniendo ni las calorías ni el aporte de nutrientes necesarios y suficientes para mantener de forma adecuada su estado de salud y nutricional".



Por esto, ante una situación de crisis económica las familias tienen que realizar adaptaciones al no poder acceder a los alimentos necesarios. "Comienzan a disminuir la calidad de los alimentos. Normalmente, por los más baratos y rendidores que cubren ciertos nutrientes y aportan muchas calorías, pero son deficitarios en nutrientes críticos que son necesarios para tener un buen estado de salud", agregó.



En los niños, una mala alimentación —dijo la experta— puede ocasionar retraso en el crecimiento u deficiencia en micronutrientes (que se expresa en anemia), entre otros.



"Esto va teniendo una gran cantidad de efectos sobre la salud que en niños adolescentes y mujeres gestantes es todavía más grave porque se está en proceso de crecimiento y formación de tejidos y maduración de órganos. Al faltar todos estos nutrientes, serán personas que comienzan a tener unos unas alteraciones que arrastran el resto de sus vidas", puntualizó Mancilla.

Debido a las alzas en los precios por cuenta de la inflación, las personas van a la central Mayorista de Antioquia para comprar. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Acciones insuficientes?

La Veeduría Plan de Desarrollo de Medellín ha hecho seguimiento al programa 'canasta básica de derechos' que creó de la administración distrital para combatir la pobreza monetaria y multidimencional a raíz de la pandemia. Para esto, la alcaldía estableció un proyecto de renta básica que consiste en entregar a las 91.485 familias más pobres de la ciudad un apoyo económico mensual de 100.000 pesos durante 36 meses.



En el informe que realizó la veeduría, se evidencia que, a pesar de que en los dos primeros años (2020 y 2021) se cumplió en un 95 y 93,9 por ciento, respectivamente, hasta agosto de 2022 se había alcanzado una ejecución del 14,3 por ciento. Para ese periodo, solo se aprobó presupuesto que alcanzó para una transferencia de 100.000 pesos al año por familia.



"Después de 34 meses de gobierno y un riguroso seguimiento podemos afirmar que las estrategias estipuladas en el programa canasta básica de derechos para atender la situación de pobreza que presenta la ciudad son insuficientes, desarticuladas y precarias; por lo tanto, no logran generar condiciones de bienestar y dignidad en la población beneficiaria, y mucho menos lograrán transformar las condiciones estructurales de pobreza en las que vive más de un millón de personas", se lee en el informe de la veeduría.



Por su parte, cifras de la alcaldía de Medellín, a noviembre pasado, señalan que la implementación de la política pública de Seguridad Alimentaria impacta a 366.581 personas en la ciudad, entre ellos, 220.000 menores beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar.



Y en enero pasado, el acalde Quintero afirmó que la desnutrición crónica infantil se redujo y pasó de 7,6 por ciento a 7,3 por ciento y la aguda de 1,1 por ciento a 0,9 por ciento en Medellín. Además, anunció la ampliación del programa de paquetes alimentarios a niños y niñas para ajustar 2.200 beneficiarios de la estrategia.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM