El cierre de los servicios de atención del parto en la sede Villa Hermosa de la reconocida Clínica El Rosario de Medellín, el pasado 30 de junio, expuso una preocupante problemática que hoy tiene en crisis la atención de la maternidad en todo el Valle de Aburrá.



La situación, si bien no es nueva según los expertos, se agudizó en el último tiempo por los cierres en los servicios de ginecobstetricia y perinatales en diferentes clínicas y hospitales de la ciudad en los últimos años.

A eso se suma el hecho de que en enero pasado la secretaría seccional de Salud de Antioquia inhabilitó el servicio de cirugía ginecológica de la Unidad Hospitalaria de Manrique de la red de Metrosalud.



Se trata de uno de los principales prestadores del régimen subsidiado de Medellín, que tuvo que redireccionar los procedimientos quirúrgicos a otras instituciones prestadoras de salud de la ciudad.



Es por esta razón que el Concejo de Medellín abordó este viernes, 7 de julio, la crítica problemática en una sesión plenaria a la que fueron invitados diferentes representantes de asociaciones médicas, IPS, secretarías de salud, organizaciones sociales y otras entidades para hablar de la situación.

El Hospital General es uno de los principales centro de atención de ginecobstetricia en Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez

Un sistema 'reventado'

Y es que según datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), en la capital de Antioquia hay 16 salas de partos y 72 camas para atender los cerca de 1.700 partos mensuales, en promedio, que hay en Medellín actualmente.



Para la Academia de Medicina de Medellín la crisis no es de ahora. Desde hace varios años se han venido cerrado las camas de ginecobstetricia, no solo en la ciudad, sino también en todo el Valle de Aburrá, como es el caso del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Eso hace que la capital antioqueña reciba toda la presión del área metropolitana y también del departamento.



Por su parte, el médico ginecobstetra Bernardo Agudelo relató en el recinto del Concejo la dramática situación que se está viviendo actualmente en la Clínica del Prado, el principal sitio de atención de maternas en Medellín, por la presión en el sistema de salud.



"(Hay) un sistema reventado en la Clínica del Prado tratando de mantener la calma con un personal agobiado, cansado y fatigado por una presión nunca antes vista, donde las mujeres tienen que ser paridas en una camilla. No tiene sentido", dijo el especialista que ha trabajado por un parto humanizado en la ciudad.

Medellín tiene, en promedio, 1.700 partos mensualmente hoy en día. Foto: iStock

Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo, en algún momento no vamos a ser capaces de responder​ FACEBOOK

Un panorama similar relató Wílmar Alcaraz, director asistencial de la Clínica Universitaria Bolivariana. Este centro hospitalario —el segundo en atenciones— recibe cerca de 450 partos al mes, lo que supone entre 15 o 16 nacimientos al día.



Pero en la última semana ha registrado un aumento desbordado en el número de atenciones con 23 partos por día. "No tenemos posibilidad de hacer atenciones adicionales", dijo Alcaraz frente a los concejales.



"Durante la última semana me han llamado todos los grupos de obstetricia, médicos de urgencias y los que hacen triaje levantando la mano y diciendo 'Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo, en algún momento no vamos a ser capaces de responder'", advirtió el director.



En su intervención, Alcaraz explicó una de las razones de la crisis, que está asociada a la diferencia entre costos del servicio y tarifa pagada por las EPS, y los altos estándares de habilitación.



"El servicio de obstetricia nos genera alrededor de 500 millones de pesos en pérdida mensual. Las tarifas no compensan los costos de prestación de esos servicios. Al final, en el equilibrio entre uno y otros servicios las instituciones logramos un equilibrio financiero que cada vez es más difícil", advirtió.



La situación es de tal gravedad que justo en la mañana de este viernes esa IPS tuvo que activar su plan de contingencia por no tener capacidad de atender a más mujeres. Incluso, contó el doctor, antes de asistir a la sesión vio a dos mujeres en trabajo de parto que estaban siendo atendidas en una silla porque ya no había más camillas disponibles.

Hoy Medellín tiene 16 salas de atención de partos en tres hospitales públicos y nueves privados. Foto: iStock

El diagnóstico del problema

En ese mismo sentido, Luis Carlos Murillo, representante de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, explicó que: "Hay aspectos financieros en la humanización del parto. Está claro que lo que cuesta a una institución atender un parto está muy por debajo de lo que el pagador reconoce por esa atención. De entrada hay un desbalance y estas unidades trabajan a pérdida".



Ese diagnóstico es claro para todos los actores del sistema quienes manifiestan que es un problema que debe llamar la atención del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud.



"Lo que está pasando con la obstetricia y la pediatría en Colombia y especialmente en Medellín tienen un gran componente estructural porque convertimos a la salud en una mercancía que tiene precio", afirmó González Vélez, presidente de Asmedas Antioquia.



Desde Metrosalud, la gerente Valentina Sosa hizo énfasis en que actualmente tienen la capacidad subutilizada por los exigentes requerimientos de habilitación que exigió desde el año pasado el Gobierno Nacional.



"Nos exigen tener una sala de partos o quirógrafo y eso exige X número de profesionales. Eso se vuelve insostenible", explicó la funcionaria.



Sin embargo, durante el debate, anunció que en los próximos días se espera habilitar el servicio de cirugía ginecológica de la Unidad Hospitalaria de Manrique, toda vez que ya se solicitó la visita de la seccional de Salud para su inspección.

Metrosalud es la red pública de atención del Distrito de Medellín. Foto: Archivo/El Tiempo

Algunas soluciones

​Mayelis de la Rosa, secretaria de Salud (e) de Medellín también reiteró que la situación que atraviesa la ciudad es a nivel nacional y que se deben de buscar soluciones entre los diferentes actores del sistema para no seguir viendo las mismas problemáticas que ya habían sido evaluadas ocho meses atrás.



"A pesar de que hay voluntad por todo el sector salud, con la intención de ayudar y mitigar la problemática, las causas fundamentales están relacionadas con las tarifas y la excesiva normatividad que hoy tenemos restringen mucho el quehacer del talento humano en salud", dijo el funcionaria.



Para los concejales citantes la sesión, es necesario que las secretarias de salud territoriales abran el debate con el Ministerio de Salud para flexibilizar los requisitos en los servicios de ginecobstetricia y perinatal.



También pidieron a la administración habilitar espacio para la atención de la maternidad todas las unidades hospitalarias de la red de Metrosalud. "Las mujeres pobres y sus hijos se están muriendo por causa de la atención, esa es la realidad", denunció el concejal Luis Bernardo Vélez.

El concejal Fabio Rivera advirtió que ningún alcalde, en los últimos años, ha querido invertir recursos en la red pública de Metrosalud para fortalecer la prestación de los servicios. "Se requieren partidas importantes para poder operar, solicitó el corporado.



El médico Agudelo, durante su intervención, propuso un cambio en el modelo de atención en el que haya médicos preparados para adelantar partos en centros médicos de menor complejidad.



La propuesta también fue retomada por el médico Vélez, quien aseguró que es necesario que los partos que no sean complicados se atiendan en un hospital de primer nivel en los corregimientos de Medellín y los diferentes municipios de Antioquia.



Catherine García, representante del Colectivo Renacer, recalcó en el recinto la importancia de un 'buen nacer' para los niños de la ciudad. "Quien le presenta el mundo al bebé es la madre, ¿qué mundo le presenta? Aquel que se ha apropiado", dijo García al cita un estudio del doctor Sarnoff Mednick.



Por esto, advirtió las serias dificultades para implementar la Ley de Parto Humanizado en el país y la ciudad. "Necesitamos conversar sobre cómo nos vamos a organizar. Si reconocemos que el nacimiento creará el mapa mental que guiará al ser humano durante toda la vida, Medellín puede reconocer este proceso como una situación de especial atención", puntualizó.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com