Cinco policías y un ciudadano fueron capturados por cobrarle a una empresa para no retenerles su mercancía en hechos ocurridos en Medellín.



De acuerdo con las investigaciones realizadas por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, se determinó que en varias oportunidades estos cinco integrantes de la Policía Nacional y un particular habrían constreñido y exigido dinero a clientes de una reconocida empresa de transporte de carga para no retenerles la mercancía, aunque no se especificó qué tipo de productos.



(Le puede interesar: Así va el caso de Yecenia Morales, quien murió en salto de bungee en Amagá)

Los investigadores establecieron que las víctimas, al parecer, pagaron entre 500 mil y 1.5 millones de pesos a los funcionarios, quienes para la época de los hechos pertenecían a la Policía Fiscal y Aduanera.



Los capturados son el intendente Rafael Eduardo Huérfano Alfonso, subintendente Fernando Poloche Urbina; los patrulleros Nider Alexis Monroy Giraldo, José Miguel Barrera López y Luis Antonio Pineda Marín; y una persona más no vinculada a la policía y que fue identificada como Fabián de Jesús Gómez Tabares.



(Le sugerimos leer: Así destinará Medellín los $ 6,5 billones de presupuesto del 2022)



La Fiscalía, según información que reveló este 15 de diciembre, les imputó los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo. Los cargos no fueron aceptados.



De otro lado, se conoció que por disposición del juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Estas son cinco grandes obras de Colombia que deben estar listas en el 2022



-Mototaxistas de Cartagena amenazan con bloqueos viales el 31 de diciembre



-Viva Air anunció un vuelo directo entre Bucaramanga y Santa Marta