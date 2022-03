Una valla de una creadora de contenido sexual en OnlyFans ha causado gran polémica en Medellín en los últimos días.



Según informaron algunos usuarios en redes sociales, se trata de una valla que fue instalada entre el Alto de Las Palmas y la Loma del Tesoro o Balsos, en la ciudad de Medellín.

¿Por qué causa polémica? Se trata de una pieza publicitaria de la modelo Aida Cortes, conocida por hacer contenido sexual para la plataforma Only Fans.



En la valla, la mujer aparece arrodillada y usando una diminuta lencería. Además, su imagen va acompañada del mensaje “porque yo sí cumplo mis promesas”.



Además de su foto y la frase, la pancarta incluye un código QR que al escanearlo, según indicaron algunas personas de la zona, conduce a una página en la que la mujer publicita su contenido sexual en OnlyFans.



Pero la valla publicitaria no ha causado rechazo solo por su contenido sensual. Según reporta el diario local ‘El Colombiano’, la pancarta está ubicada en un sector escolar de la ciudad de Medellín.



Por lo tanto, padres de la institución The Columbus School y otros colegios de la zona expresaron su rechazo por el material publicitario instalado cerca a los colegios de los menores.



Según ellos, este no es un contenido apropiado para los niños que día a día transitan la zona y que ya han visto la valla de la modelo Aida Cortes.



The Columbus School respondió a las denuncias y críticas de los padres de familia que indicaron que la publicidad no es apta en una zona escolar, según indicó 'El Colombiano'.

El colegio invitó a los padres a hacer el reporte ante la organización Redpapaz, en la que se reciben además denuncias de pornografía infantil, entre otros.



Otros ciudadanos inconformes con la pieza publicitaria llevaron su queja a Vallas & Avisos, quienes habrían instalado el cartel.



Aida Cortes, de 25 años y quien tiene más de 3,8 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram, no se ha pronunciado sobre la polémica.



Según El Colombiano, la valla ya habría sido retirada del lugar luego de que la Subsecretaría de Espacio Público recibiera denuncias de la ciudadanía. Se habría retirado bajo el argumento de que no cumple con las reglas de las vallas publicitarias.



Las normas indican, según el diario local, que una valla no debe "contener lenguaje o imágenes que atenten contra la moral pública".

