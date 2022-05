Después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación disciplinaria en contra del alcalde Daniel Quintero por su presunta participación política a través de su cuenta de Twitter, la Administración Municipal se vuelve a ver envuelta en una nueva polémica, esta vez por cuenta de unos buses.

En videos ciudadanos se denunció que un bus de la empresa Cootraespeciales de placas JYN 319 de Sabaneta, estacionado junto a otros dos muy cerca de la sede de campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, tenía en su vidrio panorámico un letrero con los logos de la Alcaldía de Medellín y el contrato 4600094096.



(Puede leer: Hay enfrentamientos con la Policía en Antioquia en supuesto paro armado)

Nuestros impuestos al servicio de la campaña de apoyo de los independientes para Petro, hasta los buses les ponen en la sede pic.twitter.com/BXiL3vgMO8 — TYCHE (@Tyche78Tyche) April 30, 2022

Daniel Duque, concejal y líder de la oposición en el recinto del Concejo, reveló que este contrato fue realizado a través de la Secretaría de Suministros y Servicios por un valor de $12.267.521.737, para prestar el servicio de transporte escolar para los estudiantes de instituciones oficiales residentes en el municipio de Medellín.



"El contrato firmado por la UT Movilizando Sueños tiene el fin de transportar a los estudiantes hacia sus Instituciones Educativas. Los 3 buses usados en campaña hacen parte de los vehículos ofertados. Es decir, deberían estar transportando jóvenes y no haciendo campaña", dijo el corporado.



(Le recomendamos leer: El pintor con Síndrome de Down que sorprende con sus paisajes en el Metro)



Natalia Lopera, gerente de Cootraespeciales, le dijo al periódico EL COLOMBIANO que el pasado 30 de abril los vehículos de su empresa estuvieron en el barrio La Floresta prestando un servicio y “por error uno de los conductores no había retirado el aviso que utilizamos para el transporte escolar. Sin embargo, antes de prestar el servicio, el conductor se percató del error y retiró el aviso”.



Les dijo la gerente que el servicio fue para una fundación y no para la campaña política.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

- Jóvenes caucanos le apuestan al arte en un municipio azotado por la guerra



- Queman carro donde iban niños y profesores en medio del supuesto paro amado