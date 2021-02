Polémica por supuesto mal manejo de dinero en revocatoria a Quintero

En la campaña de revocatoria contra el alcalde de Medellín habría, según el propio Daniel Quintero, irregularidades en cuentas, contratos y financiación por 1.500 millones de pesos.



La denuncia la hizo el alcalde de Medellín al conocerse una carta firmada por Jorge Alejandro Posada, miembro de la Iniciativa Ciudadana y Plataforma Digital Más Medellín, que es uno de los cinco grupos que busca que Quintero no sea más el mandatario de la capital antioqueña.



En dicha carta, Posada señala a Andrés Felipe Rodríguez, quien es el líder del grupo Medellín Cuenta Conmigo, de no consultar con todos los miembros del comité revocatorio que la campaña e informar en un medio de comunicación que la campaña revocatoria cuesta 1.500 millones de pesos y que se contrató a la firma Abelardo de la Espriella.



“Usted decidió sin que la ley ni mucho menos el comité lo autorizara a contratar, dirigir y decidir las cuestiones jurídicas; usted decidió, sin consultar, contratar un gerente de campaña; usted diseñó, sin consultar ni discutir previamente con el comité promotor de la revocatoria respaldar la tutela instaurada en Bogotá por el abogado Julio Tarazona y otras dos tutelas en otras partes del país, diferentes a Medellín”, dice la carta.



Posada dice desconocer las actitudes de Rodríguez y agregó en la misiva que: “Esas decisiones sólo lo obligarán a usted y/o a la Organización Medellín Cuenta Conmigo, que usted dirige. Sólo usted responderá ante ellos y ante la Registraduría y/o ante cualquier ente de control de todas las formas que se puedan derivar: jurídica, social, civil, penal, etc.”.



Cabe recordar que la revocatoria a Daniel Quintero es una unión entre cinco grupos de ciudadanos. Se trata de Alianza Reconstrucción Colombia, Brant, Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín y Primero Antioquia y Revocatoria DQ.



Frente a esta carta y su contenido, el alcalde pidió a la Fiscalía que investigue.

Grave: Promotor de revocatoria denuncia a sus propios compañeros por irregularidades en cuentas, contratos y financiación de 1500 millones. Todo el comité revocatorio debe responder por irregularidades según la ley. Atención a esta carta @FiscaliaCol y @CNE_COLOMBIA pic.twitter.com/Mf5ny8KNqe — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 25, 2021

¿Hay tergiversación?

Julio González, líder de los grupos Primero Antioquia y Revocatoria DQ, explicó que dicha carta no es ninguna denuncia, que no hay actos ilícitos y que el alcalde tergiversó la información.



“Esa carta no es ninguna denuncia y veo unas reclamaciones internas frente a una entrevista que hizo Andrés Rodríguez a un medio de comunicación en donde hizo unas aseveraciones que no fueron consultadas dentro del comité promotor”, dijo.



González aclaró que no hay divisiones entre los grupos revocatorios de la ciudad y que “solo hay unas inquietudes que hay que aclarar y eso significa que se respetan las autonomías de los grupos y es obvio que haya unos desajustes que se deben ajustar”.



Por su parte, Posada, quien escribió la carta, también dijo que la carta fue tergiversada por el alcalde de Medellín. “En ningún momento hemos acusado ni denunciado a Andrés Rodríguez. No hay problema con cuentas porque todavía no hemos comenzado a recoger el dinero”, dijo.



Por su parte, Andrés Rodríguez, a quien va dirigida la carta, dijo que dicho dinero, que es el centro de esta esta polémica, se va a necesitar para implementar por los protocolos de bioseguridad, debido a que los costos de la campaña podrían aumentarse en un 40% sobre los topes de campaña, “lo que refleja la cifra del presupuesto 1.500 millones es lo que se estima, es lo que puede llegar a costar”.



“Quintero Calle deja de enredar la gente, tené un poquito de decencia para afirmar y denunciar cosas”, expresó Rodríguez.



Finalmente, el comité en pleno anunció que la revocatoria sigue en firme y espera recibir pronto el aval para la recolección de firmas de ciudadanos, paso necesario para seguir con esta iniciativa.



