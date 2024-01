Polémica en Medellín por concejal que propone modernizar carros y recinto del Concejo

Una lluvia de críticas en redes sociales recibió el recién posesionado concejal por el Centro Democrático Andrés Felipe Rodríguez luego de una particular propuesta que hizo en plenaria del Concejo de Medellín, este 4 de enero, durante el tercer día de sesiones ordinarias del nuevo periodo.



Rodríguez, recordado por ser uno de los promotores de la revocatoria de mandato de Daniel Quintero, planteó dos iniciativas con el fin de tener "un ambiente de trabajo fluido" y una mejor movilidad.

Según indicó el concejal durante su intervención en el punto de proposiciones, el objetivo es que se empiecen a estudiar de una vez porque necesitan de asignación de recursos adicionales y "para que esto esté al nivel que se requiere".



"Hay una batería de automóviles, algunos con bastantes kilómetros, algunos ya con ciertas condiciones, aunque creo que todos están buenos, pero en vista del ahorro de costos y pensando en un futuro, por qué no empezamos a buscar la forma, con alguna de las modalidades que existen hoy, para modernizar la flota de carros", señaló Rodríguez.

Pues para que no aumentemos el morbo, pongamos el video y que cada quién saque sus propias conclusiones.



— Laura Mosquera 🎶 (@LauraMosquera) January 4, 2024

El concejal explicó que la idea es buscar un renting o un leasing con los que, según él, se podrían ahorrar costos en mantenimiento, seguros y repuestos y se optimizarían los recursos del Concejo de Medellín. "Entiendo que hace mucho tiempo no se hace cambio de los mismos", expresó.



Sin embargo, esta no fue la única propuesta que lanzó el concejal uribista. También manifestó la necesidad de adelantar una remodelación al reciento del Concejo de Medellín que está ubicado en el Centro Administrativo la Alpujarra.



"Creo que este reciento también merece una modernización. Yo no sé aquí hace cuánto no se hace una modernización del recinto, de las oficinas y demás. Sé que lo último que se está haciendo el tema del ascensor, pero por qué nos vamos mirando cómo podemos pedirle una ayuda a la administración para que este Concejo se pueda modernizar y se pueda ver bonito como si estuviera nuevo", dijo Rodríguez.



Y agregó: "Creo yo que eso generaría un muy buen ambiente laboral y sería también en pro de la mejora de la imagen de este Concejo".

En mi paso por el Concejo utilicé un vehículo modelo 2015, con más de 120.000 km, jamás exigí q fuera nuevo o blindado a pesar de amenazas; es triste ver q hoy en las sesiones el tema a debatir sea un Concejal pidiendo carro nuevo.

— Lina Garcia-Gañan (@LinaGarciaGanan) January 5, 2024

Los dos planteamientos no tuvieron réplica por parte de los demás concejales y el presidente de la corporación, Andrés Tobón, dijo que serán tenidos en cuenta para estudiarlos más adelante a modo de reflexión. Sin embargo, en redes sociales la propuesta no cayó bien.



La exconcejal Lina García aseguró que en su paso por la corporación, en el último periodo, utilizó un vehículo modelo 2015, con más de 120.000 kilómetros. "Es triste ver que hoy en las sesiones el tema a debatir sea un concejal pidiendo carro nuevo. Más foco por favor en Medellín y sus ciudadanos", comentó García.



Mientras que el exalcalde Daniel Quintero cuestionó la propuesta y preguntó dónde quedó el supuesto déficit denunciado por sus opositores. Algunos ciudadanos también manifestaron su inconformidad por lo planteado por el concejal Rodríguez.



"Hay un concejal que llegó el día 4 a pedir camioneta y sede de Concejo nuevas. Menos mal hay claridad y consenso alrededor de las prioridades", escribió Laura Mosquera en su cuenta en X.

Medellín necesita URGENTE‼️ concejales con principios de austeridad definidos. Mantener cuotas burocráticas, equipos de trabajo (UAN) y privilegios como camionetas con conductor y bonos para comer por fuera del concejo, es MUY costoso para los ciudadanos.



— Miguel Gutiérrez C.✊🏻 (@miguelgutierce) January 5, 2024

Por su parte, Yesid Álvarez. expresó: "¿Y por qué no renunciar a los vehículos? Es más fácil… y si tiene problemas de seguridad a hacer la solicitud para un esquema, eso si lo tanquea de su bolsillo como debe ser y más fácil todo".



"Medellín necesita urgente concejales con principios de austeridad definidos. Mantener cuotas burocráticas, equipos de trabajo (UAN) y privilegios como camionetas con conductor y bonos para comer por fuera del concejo es muy costoso para los ciudadanos", apuntó Miguel Gutiérrez.



MEDELLÍN

