Plaza Mayor cumple 50 años en pandemia y espera recuperación económica

El primer hito de las cinco décadas de historia del centro de convenciones en Medellín, Plaza Mayor, fue en el año 1968, cuando a través del Acuerdo 18 del 6 de junio, se concretó el respaldo del Concejo de Medellín a la iniciativa del entonces alcalde, Jaime Tobón Villegas, de crear El Palacio de las Exposiciones de Medellín.



Tras formar su primera junta directiva, se constituyó la Sociedad Palacio de las Exposiciones S.A. el 31 de mayo de 1971, con el fin de mostrar la mejor cara de Medellín, sus fortalezas industriales, comerciales y culturales, de modo que se convirtiera en el motor de desarrollo económico y social, según quedó plasmado en la escritura pública 1563.

Este 31 de mayo, entonces, se cumplen 50 años de su creación, fecha que llega en medio de una coyuntura generada por la pandemia del covid-19 que apenas comienza a superar este centro de eventos.



El 2020 no fue un buen año, por la imposibilidad de hacer eventos masivos. Víctor Hugo Zapata, gerente de Plaza Mayor, contó que la afectación de los ingresos fue por dos lados: en los últimos 10 años Plaza Mayor ha realizado un promedio de 502 eventos anuales y el año pasado solamente pudieron hacer 175, lo cual significa que dejaron de realizar 327 eventos, y a su vez, dejaron de percibir unos ingresos proyectados de 22.000 millones de pesos.



En otra dirección, a esto se suman 14.000 millones de pesos que la entidad tenía en caja como respaldo, por lo que el balance del año pasado las afectaciones económicas fue del orden de los 36.000 millones de pesos.



En entrevista con EL TIEMPO, Zapata contó cómo se ha preparado el centro de convenciones para volver a albergar eventos masivos, teniendo en cuenta que el covid-19 no se ha ido.

¿Qué significa que esta fecha tan importante como los 50 años los cogiera en un momento como este, por el covid?

Es un reto para hacer lo mejor cada día, una obligación, un deber moral para liderar la entidad con todo nuestro equipo de la mejor manera y poder contribuir a salir lo más fortalecidos posible de esta coyuntura.

¿Cuál es el balance que les dejó un año tan difícil como el 2020?

El balance financiero es negativo, eso no se puede ocultar. Las pérdidas del ejercicio del año pasado son de 5.698 millones de pesos, pero hay otros resultados tanto o más importantes que los resultados financieros. Decidimos desarrollar las actividades tendientes a la solidaridad, le hicimos a los arrendatarios de nuestros locales comerciales el descuento más alto del que tengamos noticia, el 80 por ciento real en sus cánones de arrendamiento y el 20 por ciento para que nos lo pagaran posteriormente. Por ejemplo, decidimos con el apoyo de la Junta Directiva mantener nuestra planta de pagos completa, porque no es el momento para generar desempleo, no hemos hecho recortes y la gente está trabajando desde sus casas con toda la carga natural.



¿Cómo se ha preparado Plaza Mayor en medidas de bioseguridad y todo lo que implica hacer un evento seguro en tiempos de covid?

Víctor Hugo Zapata, gerente de Plaza Mayor. Foto: Cortesía

Finalizando el año pasado nosotros gestionamos dos sellos de bioseguridad, uno que nos otorga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y uno que nos otorga el Icontec. Verificadas las condiciones cumplimos a total cabalidad y nos fueron otorgados esos dos sellos de bioseguridad que generan tranquilidad, esa confianza que se necesita para volver a encontrarnos en los eventos. Adicional a ello, nosotros hicimos todo el trámite ante la Alcaldía de Medellín, que nos ha colaborado y ha respaldado bastante y el Ministerio del Interior, para que nos autorizaran los permisos para eventos con mayores aforos.



Nosotros elaboramos un documento técnico muy bien estructurado, con todo el soporte jurídico, pero principalmente con todo el componente técnico de cada uno de nuestros recintos, de las dimensiones, de la altura, las corrientes de aire, las zonas verdes, cómo serían los montajes, las medidas de bioseguridad, los controles electrónicos para los aforos y ya estamos listos para arrancar a operar eventos con total seguridad, una vez los anuncios de la Alcaldía y la curva de la pandemia así nos lo permitan.



Ha habido que innovar en otras formas de presentar eventos, ¿se puede decir que los híbridos (presencial y virtual) es a lo que le está apostando Plaza Mayor?

Los eventos híbridos son una alternativa muy valiosa, muy interesante, le venimos apostando a eso con toda decisión. El año pasado hicimos Traffic, Expoartesano, El Foro de Justicia Digital, Expofinca en la virtualidad, porque por supuesto hay que permanecer vigentes y hay que seguir generando iniciativas en ese sentido. Sin embargo una infraestructura como Plaza Mayor y cualquier centro de convenciones en el mundo no sobreviven con eventos virtuales.



Pero hay otro elemento y es que los centros de convenciones son uno de los principales motores de desarrollo de las ciudades porque atraen turistas de negocios, turistas que vienen a eventos y eso nos permite llenar hoteles, restaurantes, más vuelos, más taxis, más operadores de eventos y si nos volcamos completamente a la virtualidad toda esta derrama económica se perderá. Necesitamos que vuelva la presencialidad.



Recientemente en enero y en 2020 se habló de la posibilidad de que Plaza Mayor fuera un punto de atención hospitalario, de ser necesario, para atender la pandemia. ¿En qué quedó eso?

La versión 32 de Colombiatex se realizará en 11.000 metros cuadrados de exposición que tiene Plaza Mayor. Foto: Esneyder Gutiérrez

En ese tema avanzamos bastante. Cuando arrancó la pandemia existía la posibilidad de que Plaza Mayor se convirtiese en un centro de atención hospitalaria y allí lo que se tenía contemplado era la posibilidad de atender paciente de baja complejidad, si en algún momento dado las clínicas y hospitales colapsaban.



Desde la Secretaría de Salud de Medellín se tenía muy estructurado un plan, que contemplaba, primer paso, acudir a la red hospitalaria existente en la ciudad, segundo, a habilitar infraestructura que en ese momento pertenecían al sector de la salud, pero que no estaban operando, como la Clínica de la 80, y tercero, de ser necesario, habilitar otro tipo de estructuras para atender pacientes de baja complejidad buscando bajar la presión de clínicas y hospitales y que los pacientes fueran llevado, por ejemplo, a Plaza Mayor. Por fortuna no fue necesario porque la red pudo responder, y digo por fortuna porque el montaje implicaba unos recursos y no fue necesario.



¿Y para vacunación?

Hemos dialogado con la Alcaldía de Medellín y con la Gobernación de Antioquia que, en caso de requerirse a Plaza Mayor como punto de vacunación, estamos listos.

¿Qué proyecta Plaza Mayor para este año?

Tenemos proyectado para el mes de junio un evento con el que vamos a retomar las actividades con mayores aforos en Plaza Mayor. Es un evento muy respaldado por la Alcaldía varias cajas de compensación familiar y se llama la Feria empresarial compra hecho en Medellín y Antioquia. Luego en agosto con Expofinca, que va a ser híbrido, en septiembre tendremos un evento que es la primera vez que se hace, que se llama Top of dance, un festival internacional de baile y academias de baile, una cosa espectacular.



Viene Expoartesano que es un formato híbrido, en septiembre, luego en octubre tendremos E-sport, de juegos electrónicos y es un tema que ha avanzado muchísimo en el mundo entero. Tendremos en septiembre el Seminario Internacional de Derecho Procesal, en presencial, en noviembre Traffic, que es de movilidad sostenible y en diciembre venimos con Maridaje, nuestro festival gastronómico y el festival de las marcas, que será presencial. Eso en cuanto a los eventos propios.

¿Y los privados?

Viene con mucha fuerza Colombiamoda y Colombiatex en julio, viene Expobelleza, la Feria del diseño, o sea, la dinámica lista, estamos completamente listos para cuando se baje la bandera del “startaso” inicial y volver a retomar este importante sector económico.

¿Qué significa para Plaza Mayor ya no tener la Feria de las 2ruedas, bastante visitada por los amantes de las motocicletas?

No se tendrá en el 2021, pero vuelve completamente recargada en el 2022. Significa un sacrificio, sin lugar a dudas un dolor, porque es una de las ferias, es el segundo evento con más asistentes en Plaza Mayor. Es un evento extremadamente bien hecho y obviamente a todos nos ha tocado sacrificar un poquitico en medio de esta situación que está viviendo la humanidad, pero regresa en 2022 recargado y fortalecido.



¿Cómo va a celebrar la entidad esta fecha?

Cumplimos 50 años de historia, el evento protocolario central, por razones naturales no lo haremos este lunes. Tendremos un evento íntimo, pequeño, con nuestros empleados que son prioridad, pero el evento grande, con los que han hecho la historia de Plaza Mayor, lo hemos desplazado para septiembre. Será algo muy bonito donde estaremos haciendo un homenaje a la historia, somos profundamente respetuosos del pasado, tenemos claramente identificado que la solidez que tiene la entidad es una construcción histórica. Contaremos en qué estamos y visionaremos el futuro de Plaza Mayor.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

En Twitter: @Melissalvarez3