La angustia que acompañó por nueve días a la familia de Alexis Gómez Cardona —joven de 15 años desaparecido en el occidente de Medellín— se convirtió este domingo en zozobra y desolación tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del menor en un paraje rural del corregimiento de San Sebastián de Palmitas.



Un campesino que salió a caminar con su perro encontró el cadáver del adolescente, en avanzado estado de descomposición, cuyo rastro ser perdió en la noche del sábado 3 de junio en el barrio El Salado de la comuna 13, San Javier, donde vivía con su familia.

Aunque el hallazgo del cuerpo apenas se confirmó este 11 de junio, desde los primeros días de la desaparición, la familia y algunos allegados ya tenían fuertes indicios de quién podía ser el presunto responsable del crimen. Por esto, adelantaron todo un 'bloque de búsqueda' con más de 500 personas para dar con su paradero.



Mientras que Willington Cano —entrenador del menor y quien encabezó el esfuerzo comunitario— denunció posible negligencia por parte de las autoridades en la investigación del caso; la Policía Metropolitana dijo que acompañó a la familia y que avanza en las pesquisas para capturar al responsable.

Familiares y amigos de Alexis Gómez hicieron un 'bloque de búsqueda' para encontrarlo con vida. Foto: Cortesía

'Un hombre se enamoró del joven'

En diálogo con EL TIEMPO, Cano aseguró que tiene serios indicios de quién puede estar detrás de los hechos. El entrenador afirmó que un hombre de 39 años, que desde hace 5 meses vive en El Salado, pretendía a Alexis desde hace varias semanas.



"Ese tipo se enamoró del niño, se obsesionó con él. Lo involucró en sus redes y en sus garras, a través de plata, gustos, lujos, buscando siempre sus falencias y necesidades sociales. El niño le cogió confianza y cayó en las arcas de este tipo", reveló Cano.



La información que tiene es que el sábado de la desaparición el hombre y el menor habrían tenido un alegato. "Deja a tu novia, no te quiero ver con ella. Si no sos para mí, no sos para nadie", le habría dicho ese día en su vivienda. Otro adolescente, también de 15 años, que al parecer vivía con el hombre escuchó lo sucedido.



El celular del menor lo apagaron. Esa fue la última vez que lo vieron con vida y en una moto se lo habría llevado hasta el corregimiento de San Cristóbal, tras recorrer diferentes barrios de la comuna 13.



Al otro día, el presunto asesino llegó al barrio con la moto empantanada. Y el lunes en la tarde renunció a la empresa en la que había laborado por 5 años. En esa misma tarde salió de la zona y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver por la comuna.

En las calles de la comuna 13 hicieron plantones y marchas para rechazar la desaparición. Foto: Cortesía

El bloque de búsqueda

Alexis Gómez Cardona es hijo de padres trabajadores, tiene dos hermanos y cursaba séptimo grado en la sede Pedro J. Gómez de la Institución Educativa Eduardo Santos de San Javier, al occidente de Medellín.



A finales de abril cumplió 15 años y soñaba con ser un futbolista de élite, comentaron en su colegio. Incluso, era hincha de Atlético Nacional y entrenaba arduamente con el profesor Cano.



Una vez se conoció su desaparición, toda la comunidad se volcó a su búsqueda en las calles y plazas de la comuna. Un 500 personas, entre familiares, amigos y hasta vecinos que no se conocían, participaron en lo que se denominó como 'bloque de búsqueda'.



Un líder social que prefirió omitir su nombre afirmó que "todo el mundo se puso la chaqueta" porque "hay mucha unión en temas de dolor. Es triste ver a una familia buscar a su hijo desaparecido".



De hecho, en los últimos días, se reportó la desaparición de tres jóvenes y dos de ellas aparecieron con vida este fin de semana.



Las labores de búsqueda de Alexis se extendieron hasta el corregimiento de San Cristóbal, donde había pistas de que desde el pasado lunes su cuerpo podía estar en zona rural. Allí se hizo un plantón el viernes donde la comunidad clamó por su aparición.

Con este aviso, se buscó a Alexis Gómez en toda la ciudad. Foto: Alcaldía de Medellín

Las dudas en la investigación

Para Cano, existen dudas sobre la efectividad de la investigación adelantada por las autoridades, ante las pruebas e indicios que tiene la comunidad sobre el presunto responsable del crimen. Y por esto denuncia una posible negligencia en el caso.



Muestra de ello, dice él, es que el cuerpo lo encontró la misma comunidad. La Policía fue enterada para que hicieran el respectivo levantamiento.



"El fiscal nunca tuvo ninguna prueba hasta ayer, que fue allá (donde apareció el cuerpo). Nosotros nos pusimos la capa con toda la familia y con la comunidad. Los policías del territorio hasta el día sexto no tenían conocimiento del caso", dijo el entrenador, que incluso señaló al funcionario judicial de negligencia.



Y agregó: "La mamá llamó al fiscal el domingo (11 de junio) por la mañana, le pregunta por alguna señal del niño y le dice que está desesperada. Él le respondió que no tenía ningún indicio. La mamá le preguntó de qué lado estaba y él le pidió que lo respetara y le colgó el teléfono".

Es por esto que pide alguna respuesta por parte de las autoridades, con la captura del responsable, para que se pueda aclarar el crimen que tiene consternada a todo un barrio.



"Nuestro niño puede ser de la comuna, de bajos recursos, no será el hijo del alcalde, el hijo de Petro. Puede no ser hijo de altas alcurnias de la sociedad, pero los niños merecen respeto, vida y dignidad. ¿Entonces nuestros niños no valen por ser de la periferia?", puntualizó.



La Policía Metropolitana aseguró que están en la búsqueda de los presuntos responsables del crimen. "Seguimos con avance en la investigación mediante algunas labores de elementos que nos puedan llevar a la captura de este sujeto que posiblemente puede ser el autor material", dijo el teniente coronel José Fonseca.



Desde la Fiscalía General de la Nación señalaron que una vez se conoció el caso, un fiscal activó el mecanismo de búsqueda urgente con miembros del CTI y tras el hallazgo del cadáver el grupo de alertas tempranas de la URI asumió la investigación.



El cuerpo de Alexis será entregado este martes para que familiares y amigos le puedan dar el último adiós al menor. Se está a la espera de que el dictamen de Medicina Legal determine las causas de su muerte.



​SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com