Aprendices e instructores del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ubicado en el barrio El Pedregal, al noroccidente de la ciudad, pidieron habilitar otro ingreso a la institución educativa.



La solicitud está sustentada en que una de las porterías del centro formativo fue clausurada desde la entrada en operación del metrocable Picacho y la creación de la estación Sena. El pasado 10 de junio cumplió un año de su puesta en servicio.

La estación está ubicada a unos 15 metros de la portería cerrada lo que obliga aprendices, instructores y administrativos, que en su gran mayoría se movilizan en la línea P del Metrocable, a caminar una distancia de 300 metros hasta la portería principal.



Los afectados revelaron que han solicitado a las directivas del SENA estudiar la viabilidad de la apertura de la puerta de acceso existente, ubicada en el costado norte del complejo, “para facilitar el ingreso mejorando la seguridad y evitando hacer un recorrido de más de 300 metros hacia o desde la portería principal”.



Sin embargo, según estudiantes y cuerpo docente, la administración del SENA argumenta falta de recursos para acometer dicha obra que sería construir el techo, las unidades sanitarias, el sistema de seguridad, entre otras adecuaciones necesarias para dicha apertura.



Juliana Palacio Mesa, estudiante de Gestión de la Producción Industrial, que se moviliza desde el norte del área metropolitana en el metrocable, es una de las afectadas por la no apertura de la puerta.



“No entendemos por qué no habilitan la entrada, se tiene el personal de seguridad y vigilancia y nos están haciendo dar una vuelta desgastante y peligrosa debido a que muchas veces salgo tarde y me toca caminar un largo trayecto cuando la calle está oscura y sola y esto ha generado que varios amigos hayan sufrido robos”, aseguró Palacio.



Además, agregan los denunciantes, constantemente se están generando congestiones al ingreso y la salida ante los diferentes cambios de horarios debido a que todos deben pasar la revisión de los vigilantes por el mismo lugar.



A esto se suma la gran cantidad de lluvia que por estos días ha estado presente y que los obliga a mojarse con la espera, parados en lugares sin techo y, más aún, en el recorrido hacia la estación, a sabiendas de que se tiene una puerta a casi 15 metros del metrocable.



“Es de destacar que la estación cuenta con los accesos para personas con dificultades en la movilidad y si se da la apertura sería pertinente para que se mejore la movilidad de dicha población que debe recorrer largos trayectos hasta la entrada principal donde, también, deben ingresar por la puerta de entrada de los vehículos debido a que dicho ingreso no cuenta con entrada diseñada pensada para facilitar su ingreso”, agregó otro denunciante.



Luis Carlos Pérez, instructor del área eléctrica y quien lleva más de 43 años laborando en la institución, es uno de los docentes que se ha unido a la petición de la apertura del ingreso. “Me ha tocado todo el proceso de transformación del sector y hay que reconocer que cada vez son mejores las condiciones de movilidad, pero ahora falta aprovechar lo que tenemos disponible, pues hay tres ingresos y solo uno funciona ocasionando que en los relevos se colapse la entrada y la salida”.



Para formalizar la petición con la administración del SENA, el cuerpo estudiantil recogió 40 planillas con 800 firmas donde manifiestan la necesidad de la apertura.



Sin embargo, hasta el momento, no han logrado despertar el interés de la institución para habilitar el ingreso.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO

Medellín