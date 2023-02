Una semana después de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le solicitara al Presidente Gustavo Petro apoyo para ver la posibilidad de soterrar la línea A del Metro en la parte del Centro, el Primer Mandatario se refirió al tema.



En la reunión de Asocapitales, realizada en San José del Guaviare este jueves 9 de febrero, Petro habló de la posibilidad de apoyar la realización de estudios de viabilidad para los sistemas metro en Cali y la subterranización de algunas estaciones del de Medellín.

“Como estudio, ojo, como estudio; que es lo que alcanzaríamos a hacer. Seguramente el metro de Medellín recobraría mucha vitalidad si su tramo central va bajo tierra”, puntualizó el Presidente.



La noticia generó todo tipo de reacciones, la mayoría en contra, debido a que la ciudad tiene otros proyectos más prioritarios, como el Tren del Río, que servirá, precisamente, para desaturar la línea A.



Andrés Emiro Diez, coordinador de la Comisión de Ferrocarriles y Transporte Sostenible de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), expresó que esta idea es un gasto innecesario de recursos que podrían ser utilizados en desarrollar otras líneas e incrementar así la oferta de transporte público en la capital antioqueña.



(Lea también: Dolor en Medellín por inesperada muerte de reconocido artista: el Muñeco Zed)

Seguramente el metro de Medellín recobraría mucha vitalidad si su tramo central va bajo tierra FACEBOOK

TWITTER

“Esto tendría unos impactos ambientales mejores por peso invertido que el soterramiento. Hay muchas técnicas urbanísticas para que el viaducto se integre de manera adecuada a la ciudad. Inclusive hay partes donde se ve un paisaje distinto, donde se ha utilizado vegetación, se han propiciado espacios comerciales, redes camineras y ciclorrutas”, contó el experto.



Diez agregó que estos ejemplos demuestran que el aspecto del viaducto no es como el que se ha querido presentar para “satanizar” los metros elevados.



Por su parte, el arquitecto y urbanista Jorge Pérez, opinó que si bien los estudios siempre pueden ser útiles, hay otros aspectos que se deben tener en consideración.



“La deuda del Metro existente aún la estaremos pagando durante varias décadas.

Además, la región metropolitana tiene diversos déficits en la expansión de su red de transporte multimodal, con muchos proyectos estratégicos, algunos esenciales y urgentes, en espera de financiamiento. Tenemos diversos planes con prioridades, atrasados o aplazados”, manifestó Pérez.



(Le recomendamos leer: La historia de Señora Gilma, la perrita moribunda que adopté y me cambió la vida)

👏👏👏 vamos por el Metro Subterráneo. https://t.co/JqmhQQIYtg — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 9, 2023

Precisamente, cuando el alcalde Quintero realizó esta polémica propuesta, el diputado Luis Peláez respondió recordándole que el metro de Medellín cuenta con un Plan Maestro de Expansión, que ha sido la hoja de ruta para la construcción de las líneas de transporte masivo en la ciudad.



“Antes de decir estas ocurrencias piensa en la gente que hace años espera las otras líneas del metro”, trinó el diputado.



Hasta el momento, el alcalde Quintero solo me manifestó por twitter indicando: "vamos por el Metro Subterráneo", con una palmas como felicitación al apoyo a su iniciativa.



Sin embargo, no se sabe cómo esto afectaría la eventual línea subterránea que tendría Medellín, para lo cual ya se habían contratado estudios.



(Lea, además: Con platos vacíos, así protestaron contra la Secretaria de Educación de Medellín)

Medellín no se detiene. Firmamos inicio de estudios previos para la “Línea S” subterránea y sostenible del @metrodemedellin que busca conectar a Sabaneta, Envigado, la Avenida El Poblado, el Centro, Robledo, Castilla/ Doce de Octubre y Bello. pic.twitter.com/vECapF704q — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 17, 2021

Y es que en 2021, el mandatario distrital anunció el inicio de los estudios para ver la viabilidad de tener un sistema de transporte subterráneo por tramos, al que denominó Línea S.



Los estudios tuvieron una inversión de $9.638 millones y su cronograma de realización es entre 2021 y 2023. Estos determinarán el trazado, el número de personas a movilizar, el tipo de tecnología, los tramos subterráneos, valor de la obra e impacto social y ambiental.



Esta línea, explicó en su momento el alcalde, pasaría por el centro de Medellín, por lo que no se sabe si con estos nuevos estudios anunciados con Petro habría algún tipo de conflicto.



Sobre esto, el coordinador de la Comisión de Ferrocarriles y Transporte Sostenible de la SAI indicó que como se desconoce el trayecto de la futura Línea S no se puede determinar si habría conflicto o no, pero reiteró que, debido a que los recursos son limitados en el país, la prioridad debe ser incrementar la oferta de transporte público y no modificar una que ya está construída y funcionando bien.



"Ni siquiera por el tema de consumo de energía, porque esto se incrementaría innecesariamente", puntualizó Diez.



MEDELLÍN