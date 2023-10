Personería alertó por falta de control en la publicidad política en calles de Medellín

La Personería de Medellín emitió esta semana una alerta por la falta de control de las autoridades distritales en la publicidad y propaganda política que se ha instalado en las últimas semanas en el espacio público de la capital antioqueña.



Según la agencia del Ministerio Público, en días recientes han recibido quejas de partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos en las que se manifiesta que algunas de estas piezas, al parecer, no tienen autorización de Espacio Público.

La entidad también ha encontrado que la publicidad contiene mensajes que desdibujan su propósito inicial y, en cambio, se ha utilizado como medio para atacar a otros candidatos, más que para obtener votos en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.



"Hacemos un llamado como Ministerio Público para que los partidos y movimientos políticos, los ciudadanos y los candidatos actúen en esta etapa preelectoral con respecto por los demás partícipes de este proceso", dijo Julián Marín, personero delegado de la Unidad para la Protección al Interés Público.

Medidas de las autoridades

La semana pasada, el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, confirmó que desde la secretaría de Seguridad y Convivencia y la subsecretaría de Espacio Público se tomó la decisión de realizar jornadas permanentes para retirar toda la publicidad política que no cumpla con los permisos.



Hurtado precisó que "es demasiada la propaganda electoral" que se instala sin el visto bueno y los requisitos que exige la administración distrital, por lo cual no ha sido fácil para las autoridades realizar un seguimiento riguroso a la situación.



Por esta razón, se le pidió a los partidos políticos y candidatos respetar las normas de uso del espacio público, el medio ambiente y la estética de la ciudad. "No bajemos la guardia para mantener la ciudad con la reglamentación que se ha expedido para la publicidad", dijo Hurtado.



La Personería de Medellín, por su parte, confirmó que desmontó toda la publicidad política, tras las visitas realizadas en las que se se identificaron vallas y pasacalles que no cumplían con la normativa.

Vigilancia a puestos de votación

El organismo de control informó que en los últimos días ha adelantado visitas a las instituciones educativas de las ciudad que se encuentran en mantenimiento integral y general y que será utilizadas como puestos de votación por la Registraduría.



Allí se hicieron una serie de recomendaciones con el fin de que se adecuen las zonas donde serán instaladas las mesas de votación, las unidades sanitarias, el acceso para personas con movilidad reducida, señalización, iluminación, internet y cerramiento para garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercerán el derecho al voto.



En Medellín, durante las próximas elecciones regiones del 29 de octubre, estarán habilitados 239 puestos de votación que tendrán 5.300 mesas y 35.000 jurados. La ciudad contará con 98 comisiones escrutadoras de las cuales 97 corresponden a auxiliares y una municipal que estarán en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor.



