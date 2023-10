Periodista en Medellín denunció agresión por parte de miembros de una campaña política

El periodista Luis Guillermo Sosa, del medio local Minuto 30 y más conocido como Pike, denunció en la noche de este lunes, 9 de octubre, una agresión por parte de integrantes de la campaña política de Albert Corredor —candidato a la alcaldía de Medellín— en inmediaciones del parque de El Poblado.



(Lo invitamos a leer: ¿Quién es el dueño de la camioneta Toyota que atropelló a Daniel Quintero en Medellín?)



Según explicó en un video, Sosa estaba caminando por este sector del suroriente de la capital antioqueña cuando encontró una gran cantidad de periódicos tirados en el piso. En ese momento vio a un par de patinadores de la campaña política de Corredor, quienes estaba repartiendo los impresos, a quienes les pidió recoger la propaganda.

"Le dije a uno de los patinadores que identifiqué de Albert Corredor que recojan los periódicos que estaban sobre el piso. 'Vaya recójalos usted' fue la respuesta", contó el periodista. Luego, los integrantes de la campaña le ofrecieron más periódicos y él les dijo que no le dieran más.



(Le puede interesar: Video de Federico Gutiérrez con supuesta webcamer es un montaje; esta es la explicación)



"Cuando yo me volteé para decirle eso a ella, uno de ellos me dio en la cabeza, me tiró al piso, cayó el celular, cayeron las gafas que me las daño, la mano se me raspó, me dio entre 3 a 5 o 7 golpes y me puse muy nervioso", explicó Sosa.

El reportero agregó que no se paró del suelo hasta que otra integrante de la campaña le pidió al agresor que dejara de pegarle, posteriormente, este hombre se fue del lugar. "Yo me quedé en shock, luego me paré y le dije a ella que soy de Minuto 30, soy amigo del candidato y le voy a informar"



"Esto no se puede permitir, esta es mi constancia. Espero que el dolor que tengo no sea más (...) Esto es lo que está pasando con las campañas en este momento", puntualizó 'Pike' tras contar que ya le había informado a sus editores y colegas sobre lo sucedido.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el momento en que una camioneta atropelló a Daniel Quintero. Foto: Daniel Quintero

Agresiones en Medellín

En menos de una semana se han presentado múltiples agresiones y amenazas contra campañas políticas en Medellín. El candidato por el partido Independientes, Juan Carlos Upegui, denunció que un hombre armado con arma blanca lo intimidó en una calle de la ciudad.



El exalcalde Daniel Quintero, por su parte, dijo que una camioneta Toyota lo atropelló contra un taxi mientras repartía propaganda política.

Facebook Twitter Linkedin

La concejala Leticia Orrego, del Centro Democrático, denunció ataque contra su vehículo. Foto: Cortesía

Y la concejala Leticia Orrego, del Centro Democrático, fue víctima este fin de semana de un ataque contra el vehículo en el que se transportaba por el soterrado de la avenida Oriental en el centro de Medellín. Los hechos sucedieron cuando salió de un evento al que fue invitada a última hora.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



El exalcalde y candidato Federico Gutiérrez, en cambio, tuvo que salir a aclarar un montaje que le hicieron la semana pasada en redes sociales en el que se sacó de contexto una entrevista con una reconocida influencer para decir que había estado con una modelo webcam.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com