Usando sus redes sociales como medio de denuncia, Catalina Botero, periodista de Noticias Carol, dijo que había sido víctima de un robo en el exclusivo sector de Provenza, en Medellín.



Según información compartida por la corresponsal en Medellín, delincuentes entraron hasta su auto y sacaron objetos de valor que la mujer habría dejado minutos antes del incidente.

Dentro de las pérdidas materiales está un computador, dinero en efectivo y documentos de la reportera.



“Les cuento que me abrieron el carro. Me robaron absolutamente todo, me robaron la plata que tenía para pagar la cuota del carro, un computador, los papeles, me abrieron el carro y me sacaron el bolso en Provenza”, comentó en su cuenta de Instagram.



Así mismo, dijo que la Policía Metropolitana de Medellín fue “muy amable” con ella y que la están ayudando a interceptar la ubicación del computador y los demás objetos robados.



Por otro lado, invita a todos los visitantes de ese sector en Medellín a que sean precavidos con los objetos que dejan en sus vehículos.





JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

