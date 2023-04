Más de seis meses después de que el Concejo de Medellín negara por quinta y última vez la venta de acciones de EPM en UNE, la disputa política en la capital de Antioquia por este tema está más viva que nunca.



En enero de 2023, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le confirmó a EL TIEMPO que el presupuesto de la ciudad estaba desfinanciado por cuenta de las transferencias de la empresa de servicios públicos.

La justificación era que, por la pérdida de valor de las acciones de UNE —ante la negativa de la venta—, las estimaciones de las transferencias de EPM a la ciudad habían disminuido en un poco más de 330.000 millones de pesos para este año.



Vale la pena decir que EPM es dueña del 50 por ciento más uno de la firma de telecomunicaciones, que desde 2014 es una empresa mixta. Y parte de sus millonarias utilidades son transferidas al Distrito anualmente para financiar programas sociales.



Pero en los últimos días, el tema adquirió un nuevo revuelo ante la opinión pública, esta vez por cuenta de múltiples hechos.

El Concejo de Medellín discutió la venta de las acciones en el segundo semestre de 2022. Foto: Alcaldía de Medellín

La valla, la denuncia y la carta

Por un lado, en la ciudad apareció una valla en la que se acusaba a 10 concejales y un ex corporado por la pérdida de 300.000 millones de pesos al no votar la venta de las acciones el año pasado.



Eso coincidió con que el pasado 12 de abril, el candidato ‘Quinterista’ a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, radicó una denuncia ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación contra los concejales de la valla por presunto detrimento patrimonial ante la negativa que se dio en reiteradas ocasiones durante el 2022.



Y a raíz de ello, la Procuraduría anunció hace un par de días que había iniciado una indagación preliminar a corporados por determinar por estos mismos hechos. El ente de control establecerá si hubo faltas disciplinarias en medio de las discusiones.

Denuncio públicamente el chantaje que @QuinteroCalle y su secretario de Participación @santy_preciado están haciendo a ediles con carta mentirosa en la que dicen que no pagan bonificaciones por culpa de los concejales que votamos No a la venta de acciones de UNE. Carta👇🧵 pic.twitter.com/fjr2tbNKub — Luis Bernardo Vélez (@luisbernardov) April 14, 2023

Por otra parte, el concejal Luis Bernardo Vélez reveló una carta que envió la Alcaldía a los ediles de las comunas la semana pasada en la que alertó que los giros por concepto de honorarios, bonificaciones y equipos habían sido suspendidos por el déficit de transferencias.



El corporado calificó el hecho como un “chantaje” al Concejo, al considerar que la desfinanciación de los temas sociales no es cierta. “Quintero siempre ha afirmado que este es el mayor presupuesto que tiene la ciudad, pero ahora sale a decir que el presupuesto en inversión tiene que ver con eso”.



Y aseguró que es “un asunto político para decir que la causa de todas las circunstancias es el Concejo. Nosotros tenemos por ley y normatividad una autonomía para votar lo que consideramos valioso para Medellín”.

El alcalde Daniel Quintero había anunciado en octubre que volvería a presentar el proyecto para vender las acciones de UNE pero eso no ha sucedido. Foto: Concejo de Medellín

Así se firma una nueva disputa política entre el Concejo y el alcalde Quintero, que además se trasladó a la campaña electoral de los comicios de octubre. Y se suma a la sostenida entre noviembre y diciembre, por no haberse discutido y aprobado el presupuesto del 2023, que al final tuvo que ser decretado.



El documento fijó transferencias de EPM superiores a los 2 billones de pesos para octubre, pero en diciembre la empresa dijo que apenas entregaría 1,67 billones de pesos. Ahí se presentó la primera alerta sobre una posible desfinanciación para todo el presupuesto del último año de Quintero.

Las preocupaciones

Y con la carta a los ediles, se materializaron los temores que diferentes concejales y sectores políticos habían alertado desde principios de este año.



Para Piedad Patricia Restrepo, de la veeduría Todos por Medellín, la falta de recursos ya se preveía desde la aprobación del plan de desarrollo en 2020.



“Cuando se estaba haciendo el anteproyecto, la inversión del plan de desarrollo llegaba aproximadamente a los 21 billones de pesos, pero en la práctica la financiación clara no llegaba a los 19 billones de pesos, o sea que había una desfinanciación de aproximadamente 2 billones de pesos y eso es lo que estamos viendo hoy con la solicitud de vigencias futuras para los proyectos”, dijo Restrepo.



Y por ello dice no hay claridad sobre el tema de la financiación de los programas y proyectos del Distrito. “Nosotros solicitamos a EPM una información en relación al impacto de vender o no vender UNE y sobre las transferencias de EPM. Hoy no nos queda clara la respuesta de EPM realmente, porque se contradice”, puntualizó.

Programas desfinanciados

Al ser consultado sobre el tema, el alcalde encargado y secretario de Hacienda de Medellín, Óscar Hurtado, aseguró que lo del déficit lo estaban resolviendo.



“Eso afecta proyectos de educación, Buen Comienzo y deportes”, informó Hurtado y reiteró que todo se debe a las disminución de las transferencias.



“Realmente la disminución en las transferencias de EPM a la ciudad se debe a un deterioro en la inversión de UNE en 1,06 billones de pesos, lo cual reduce las transferencias y lleva al congelamiento de la inversión de muchos proyectos sociales”, dijo.



Entre las soluciones que están sobre la mesa hay una propuesta que se está discutiendo con la Junta Directiva de EPM y el Conpes municipal.



“Probablemente debamos llevarlo al Concejo. No estamos pidiendo más recursos, estamos pidiendo que no se reduzcan para poder ejecutar los programas sociales que ya estaban presupuestados y que están suspendidos”, aseguró el mandatario encargado.



Desde la administración distrital esperan dar una solución a este problema en menos de un mes.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

