En video quedó registrada una pelea protagonizada en plena vía pública entre un agente de tránsito y un ciudadano, que parece ser motociclista.



El hecho, según la denuncia, ocurrió en el sector Palos Verdes, Manrique, comuna nororiental de Medellín.

En el video se puede ver a los dos hombres agarrándose e intercambiando golpes ante la mirada varios ciudadanos, algunos incitándolos a que siguieran peleando y otros tratando de separarlos.



Tras varios intercambios de golpes, logran separar a los dos hombres, quienes toman sus cosas del suelo.



Nos reportan agresión a un agente de la Secretaría de Movilidad de Medellín en palos verdes. @sttmed @PoliciaMedellin @seguridadmed pic.twitter.com/6YbdgjTxAn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 24, 2022

La Secretaría de Movilidad de Medellín manifestó que "el agente estaba realizando tareas de control en el sector de Palos Verdes donde se presenta un desvío y el ciudadano no estaba de acuerdo en hacerlo manifestando que era muy largo, después de acatar la indicación del agente guarda la moto en su vivienda y llega hasta donde se encuentra el agente y se presenta la agresión".



Agregó la entidad que en este momento se están realizando los trámites correspondientes al tema y la denuncia ante la entidad pertinente.



Sin embargo, no indicó si habrá algún proceso disciplinario en contra del guarda de tránsito involucrado en la pelea.



Esta no es la primera agresión a un agente de tránsito que queda registrada en video. El pasado 30 de junio también quedó en cámara el momento en el que un hombre agrede con su casco a un funcionario porque le iba a imponer un comparendo.



MEDELLÍN