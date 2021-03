Abecé sobre cómo vacunarse contra el covid-19 en Medellín

En Medellín avanza la vacunación al personal médico de primera línea y a los mayores de 80 años de edad y, de manera paralela, se alista toda la logística para una vacunación masiva al resto de la población, según la Alcaldía.

“Luego pasaremos a la siguiente etapa con los mayores de 60 años. Cuando esta etapa inicie, que calculamos más o menos sea a principios de abril, los estarán contactando para que asistan al sitio de vacunación”, explicó el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo.



Esto es lo que debe tener en cuenta si no ha sido vacunado:



1. El Gobierno Nacional dispuso el portal Mi Vacuna, una plataforma virtual que se encuentra en el link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ desde la cual todos los ciudadanos cuentan con tres componentes: Me Informo, Me Consulto y Me Postulo.



2. En Me Informo, se puede encontrar todo lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, los criterios de priorización y el consentimiento informado. En Me Consulto, las personas podrán buscar en qué etapa de priorización de la inmunización se encuentran. En Me Postulo, el ciudadano podrá postularse, en caso de no estar de acuerdo con el resultado de su etapa de priorización.



3. El Gobierno Nacional solicita a las entidades territoriales y EPS datos sobre población asegurada y población pobre no asegurada PPNA.



4. Al recibir la información, el Gobierno Nacional consolida los datos con otras bases como PISIS (Plataforma de Integración del SISPRO), RUAF (Registro Único de Afiliación) y BDUA (Base de Datos Única de Afiliados) conformando la denominada Base de Datos Maestra.



5. Una vez consolidada la información es remitida al ente territorial y cargada a Mi Vacuna.



6. La entidad territorial envía la información a las EPS.



7. La EPS asigna población a cada IPS según red de servicios y georreferenciación de los pacientes (el proceso es monitoreado por una Mesa Territorial).



8. La IPS contacta vía telefónica u otro medio a los pacientes para coordinar la cita.



9. La IPS agenda y le reporta a la EPS y a la entidad territorial las agendas.



10. La EPS consolida la población objeto agendada y actualiza Mi Vacuna.



11. Se realiza la aplicación de la dosis de vacuna por parte de la IPS.



12. En caso de que se requiera, se debe programar cita de segunda dosis.



13. La IPS debe registrar a los vacunados en el PAIWEB y cargar el consentimiento informado.

Ya estamos próximos a finalizar la primera etapa de vacunación y de cara a este proceso, es importante saber cómo funciona el agendamiento, que es coordinado por el Gobierno Nacional. @AlcaldiadeMed @MinSaludCol pic.twitter.com/bT8rmwoo72 — Esteban Restrepo (@estebanrestre) March 10, 2021

Así va la vacunación

Hasta ayer martes iban 53.506 dosis administradas a la fecha en Antioquia, de los cuales 30.800 son de Medellín.



El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez anunció ayer martes que Antioquia está muy cerca de alcanzar la cobertura total de vacunación contra el covid -19 del personal de salud de primera línea, de acuerdo con el informe suministrado en la Mesa Permanente de Seguimiento y Coordinación al Plan Nacional de Vacunación.



En una reunión en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Salud, EPS, IPS públicas y privadas, de la Procuraduría y la Fuerza Pública, se informó que actualmente la cobertura en Antioquia alcanza al 76% de médicos, enfermeros, especialistas, auxiliares y técnicos que en esta pandemia han dedicado su vida, profesión y tiempo en la atención de los antioqueños que ha resultado afectados por el coronavirus.



MEDELLÍN

