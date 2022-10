La Mesa Nacional por la Libertad, conformada por más de 25 organizaciones, así como por líderes regionales y locales, está convocando para este sábado a las 10 de la mañana una movilización en todo el país bajo eslogan #NoALasReformas.

Andrés Rodríguez, representante de la Mesa en la región Andina, explica que esta tiene como objetivo rechazar las diferentes reformas que pretende aprobar el gobierno del presidente Gustavo Petro.



“Marcharemos en contra de la reforma tributaria que pretende esclavizar a todo un país y empobrecer más las familias colombianas, marcharemos en contra de la reforma a la salud para que no acaben las EPS, marcharemos en contra de la reforma política que lo único que pretende es enquistar a Gustavo Petro en el poder”, dice Rodríguez.



En un comunicado emitido por la colectividad están plasmadas las solicitudes que tiene. Entre esta se encuentra que retiren inmediatamente la reforma tributaria y que esta no sea discutida en el Congreso, que los subsidios a la gasolina se mantengan, que la ministra de Minas y Energía salga de su cargo y que no se desfinancie el sistema de salud.

Nos vemos este Sabado 22 de Octubre en Medellín, para que marchemos juntos en contra de las reformas esclavistas de @petrogustavo y el @SenadoGovCo

Lugar de salida: ESTACIÓN ESTADIO DEL METRO, SOBRE LA CARRERA 70

Lugar de llegada: ALPUJARRA / PARQUE DE LAS LUCES #NoALasReformas pic.twitter.com/4fOKtrFhOa — Andrés El Gury Rodríguez (@AndresElGury) October 21, 2022

Allí también plantean propuestas como el recortar 17 entidades, recortar en 35% el presupuesto de cinco entidades “creadas para repartir dinero” y recortar en 17% el presupuesto de todos los ministerios con excepción de los de Defensa y Hacienda.



La movilización en Medellín sale a las 10 de la mañana de la estación Estadio del Metro, sigue hacia San Juan para, posteriormente, dirigirse hasta la Alpujarra.



MEDELLÍN