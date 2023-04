La alianza interinstitucional Medellín Cómo Vamos presentó esta semana el informe ‘¿Cómo va la calidad de vida de las mujeres en Medellín?, 2022’ con resultados preocupantes en seguridad alimentaria, pobreza, educación y violencia basada en género.



(Le puede interesar: Alerta máxima en Antioquia: cuatro mujeres asesinadas en una semana)



Aunque hay una recuperación del empleo con respecto a la pandemia, se mantiene la brecha entre hombres y mujeres para acceder al mercado laboral en la ciudad.

Uno de los resultados que más llama la atención de la organización es el porcentaje de mujeres que aseguraron no comer las tres comidas del día en la Encuesta de Percepción Ciudadana. El 29,5 por ciento de las encuestadas manifestó sufrir de hambre, frente al 17,7 por ciento de los hombres.



“No hay ninguna explicación para que las mujeres sean las que estén sufriendo en mayor proporción las condiciones de hambre con respecto a los hombres”, afirmó Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos.



(Le puede interesar: Hidroituango: argumentos del Tribunal para darle razón a EPM por multa de Anla)



La brecha también es evidente en pobreza monetaria. Si bien la ciudad ha tenido una buena recuperación tras el Covid-19 -y es una de las urbes a nivel nacional con menor porcentaje, “fue la que mayor diferencia registró en el nivel de pobreza entre hombres y mujeres”, según el informe, con 2,4 puntos porcentuales.

Empleo y educación

Para Medellín Cómo Vamos, estos resultados podrían estar relacionados con la menor participación de la mujer en el mercado laboral y mayor carga en actividades del cuidado de personas dependientes y tiempo invertido en el trabajo doméstico.



“En promedio, las mujeres gastan 13 horas semanales y adicionales a los hombres en actividades del hogar”, agregó la directora.



Esta situación, por ejemplo, se ve reflejada en las cifras de desempleo. A pesar de la recuperación postpandemia, se puede evidenciar una diferencia que se ha mantenido entre hombres y mujeres.



“Vemos una recuperación en general para la ciudad y vemos una recuperación más acelerada, después de la pandemia, para las mujeres con respecto a los hombres. Sin embargo, en términos de desempleo, hoy la brecha se sigue manteniendo. Hay mayor desempleo para las mujeres con respecto a los hombres y tenemos una brecha del 3,4 por ciento”, explicó Ospina.



(Además: La veeduría que incomoda a la administración de Daniel Quintero en Medellín)



Y las diferencias también son evidentes en educación. Según los resultados de las pruebas Saber 11, entre 2016 y 2022, los hombres registraron un puntaje promedio superior frente al de las mujeres en todas las áreas evaluadas.



Pero lo que más llama la atención es que la brecha se amplía cuando se desagrega por nivel socioeconómico. En estrato 1, por ejemplo, la diferencia en el puntaje promedio global es del 11,4 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, mientras que en estrato 4 el puntaje promedio de las mujeres es mayor que el de los hombres en un 2 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Las brechas en empleo se mantienen según Medellín Cómo Vamos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Violencias basadas en género

El informe también reveló un dato preocupante sobre la seguridad de las mujeres en su propio hogar y que para la organización representa una alarma por la situación de las violencias basadas en género.



En 2022, el 60 por ciento de los homicidios a mujeres ocurrió en la vivienda, lo que muestra un aumento del 10 por ciento con relación al año anterior.



(Siga leyendo: Este es el top 5 de los empleos con mejores sueldos en Medellín: ¿está el suyo?)



A eso se suma que el 30 por ciento de los presuntos agresores en homicidios a mujeres son su pareja o expareja.



Y según datos de la Policía Nacional, el año anterior aumentó en un 69 por ciento los reportes por delitos de acoso sexual, que pasó de 96 casos, en 2021, a 162, en 2022.



“Hacemos un llamado muy especial a que la institucionalidad se recupere en términos de las Comisarías de Familia y también de todos los programas sociales que protegen a las mujeres”, dijo Ospina en entrevista con este diario.

Facebook Twitter Linkedin

En diferentes manifestaciones, colectivos de mujeres han denunciado la realidad de las violencias basadas en género. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Qué es lo que pasa?

¿Qué vamos a hacer para que las mujeres puedan disminuir el tiempo de trabajo no remunerado y desde ahí puedan invertirlo en otras cosas que permitan su formación y acceso laboral? FACEBOOK

TWITTER

La experta Luisa García, responsable de Género en Comfama, explicó que los datos expresados en el Informe, aunque puedan parecer aislados y que responden a múltiples manifestaciones, en realidad corresponden a un hilo conductor que socialmente no se ha resuelto y que tiene que ver con la economía del cuidado.



“¿Qué vamos a hacer para que las mujeres puedan disminuir el tiempo de trabajo no remunerado y desde ahí puedan invertirlo en otras cosas que permitan su formación, su cualificación y su acceso a mejores condiciones laborales, que no desarrollen dependencias económicas y emocionales que terminan en violencia en su hogar?”, preguntó García.



(Puede ser de su interés: El lujoso proyecto hotelero en El Peñol que está en veremos por fallo de juez)



Algunas de las acciones que expresó la experta para revertir la situación se condensan en el ‘diamante’ del cuidado, es decir, lo que se puede hacer desde las familias, comunidades, el Estado y los privados.



“Una de las primeras tareas en las familias es redistribuir las labores del cuidado, es una forma de prevención de violencia, porque empezamos a ‘hackear’ los estereotipos”, explicó García.



En cuanto al Estado, quien es el que debe tener la mayor responsabilidad según la experta, es necesario fortalecer experiencias como la Línea 123 Mujeres, que ha demostrado salvar vidas.



Y “desde las empresas se debe pensar la economía del cuidado como parte de la gestión del talento humano. Por ejemplo, tiempos flexibles, espacios de lactancia, una licencia de paternidad más amplia y promoción del liderazgo de las mujeres en las organizaciones”.

La respuesta del alcalde

Al ser consultado sobre los resultados del informe, el alcalde Daniel Quintero, respondió esta semana en rueda de prensa que: "Medellín ha sufrido la pandemia. Esto pasó hace poco, pero a veces se nos olvida. Medellín es de las mejores ciudades en términos de tasas de desempleo para las mujeres. Todas las ciudades han sido afectadas. La pregunta es cuáles se han levantado de mejor manera. Medellín es de esas ciudades que mejor lo ha hecho”.



Y aseguró que la ciudad, antes y después del Covid, registra algunas variables afectadas, pero que al compararse con otras ciudades se destaca en casi todas, como seguridad y salud, para hombres y mujeres.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



En cuanto a las violencias basadas en género, Quintero dijo que: “Hay una reducción de feminicidios, a pesar de todas las variables derivadas de la pandemia”. El informe señaló que en 2022 hubo 5 feminicidios menos que en 2021.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM