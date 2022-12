Por riesgos estructurales en el edificio Alabama Mall Comercial y Residencial, ubicado en la calle 30A# 69-08, el Inspector 16 A de Policía Urbana de Primera Categoría, ordenó su evacuación completa. La diligencia fue ordenada para hoy a las 7:00 a.m.

La decisión fue tomada después de emitida la orden policial 005 de 2022 donde están plasmadas las dificultades en la construcción tras una visita de la Comisión Técnica del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), realizada el 30 de septiembre de 2021.



“Con el fin de verificar las condiciones de seguridad en las que se encuentra el inmueble por declaraciones anunciadas por parte del diseñador estructural del proyecto, el ingeniero civil Fredy Montoya Hernádez”, dice el documento.



Según está plasmado en el documento fechado el 25 de mayo de 2022, durante el recorrido se observaron algunas manifestaciones patológicas en vigas, losas y muros divisorios, situaciones que revelaron posibles irregularidades en el diseño y construcción.



(Le recomendamos leer: Atención: EPM anuncia ataque de ciberseguridad a su sistema)



Allí se resolvió evacuar las zonas habitadas y remitir el caso a la Inspección de Policía para garantizar la evacuación hasta realizarse los análisis estructurales pertinentes y llevarse a cabo las intervenciones necesarias para mitigar el riesgo.



En dicha orden se le dice a “moradores, habitantes, ocupantes, residentes, poseedores y/o tenedores del inmueble cumplir la indicación de no habitar”, mientras que a los propietarios y/o administradores realizar la contratación para los estudios señalados.



El proyecto constructivo fue adelantado por la Sociedad Constructora del Norte de Bello S.A.S y su propietaria es la señora Martha Cecilia Holguín Castaño.

¿Estafa inmobiliaria?

Andrea Salazar Jaramillo, secretaria de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín, le contó a Teleantioquia Noticias que, además de tratarse del cumplimiento de una orden de Inspección de Policía, la edificación haría parte de una estafa inmobiliaria.



"Esta es otra de las edificaciones que hace parte de las edificaciones de la estafa inmobiliaria que fue señalada o ha sido perpetrada por tres constructoras como es Norte de Bello, Constructora Europa e Invernorte. Estas tres constructoras en cabeza del señor Wilson Patiño fueron objeto de intervención y se ordenó intervención forzosa administrativa y por lo tanto, se ordenó la liquidación de estas tres constructoras con el fin de buscar la indemnización de cerca de 750 familias que fueron víctimas de la estafa inmobiliaria", dijo la funcionaria.



Agregó que este proyecto se debió haber culminado en el año 2018 y a la fecha no ha ocurrido, situación que pone en riesgo a quienes habitan el lugar.



(Puede leer: Medellín: buscan apoyo para que los silleteros sean patrimonio de la humanidad)



“Lo que se encontró es que estas tres constructoras; Invernorte, Norte de Bello y constructora Europa son quienes venían vendiendo proyectos a más de una familia y que conllevó precisamente la intervención forzoso administrativa, no solo en esta edificación, sino en 35 proyectos inmobiliarios en toda Medellín y el Valle de Aburrá”, agregó Jaramillo.



La evacuación es inminente para adelantar estudios y análisis que definirán si puede o no ser repotenciado.



MEDELLÍN