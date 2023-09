A Tigo-UNE —la tercera empresa más grande del país en el sector de telecomunicaciones —le quedan dos alternativas para afrontar la grave crisis financiera, anunciada desde hace varios meses, según indició este lunes el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.



La primera es una capitalización de la empresa, que estaría cercana a los 600.000 millones de pesos, por parte de sus accionistas, y la segunda es la dilución de la empresa en la que la multinacional Millicom deberá comprar la parte que pertenece a Empresas Públicas de Medellín.

El debate es clave en la capital antioqueña si se tiene en cuenta que el Distrito, a través de la empresa de servicios públicos y el Inder, tiene el 50 por ciento más uno de las acciones de la compañía, pero no posee su control, que fue cedido en 2014 tras el pago de una prima por parte de la multinacional europea.



La discusión en Medellín sobre qué hacer con la mitad de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. —como se llama oficialmente la empresa— no es nueva. Desde 2021, el gobierno de Daniel Quintero intentó vender las acciones de la compañía en tres oportunidades, pero el Concejo hundió todos los proyectos de acuerdo.

Reunión entre MinTIC, EPM, Millicom y Tigo-UNE este lunes. Foto: MinTIC

Ante la negativa de una posible venta, EPM ha analizado las opciones que tiene sobre la mesa desde el primer semestre de este año, cuando Millicom pidió por primera vez la capitalización. Aunque en aquella ocasión también intervino el ministro Lizcano en busca de una solución, las cosas se mantuvieron tranquilas hasta los días recientes.



La reunión de este lunes entre el ministro, los gerentes de EPM, Millicom, Tigo-UNE y el alcalde de Medellín fue la antesala a la asamblea extraordinaria de accionistas que se realizará este miércoles, 13 de agosto, para discutir la posible capitalización.



"La administración está ejecutando varias iniciativas de eficiencias con el fin de hacer frente a la situación financiera y salvaguardar el patrimonio de la compañía. Actualmente, la compañía no se encuentra en estado de reorganización o disolución", dijo Tigo-UNE en el comunicado en el que anunció la convocatoria.



Con la decisión en manos de los accionistas y un plazo límite marcado hasta el próximo 9 de octubre, se deberá definir el rumbo de la compañía si no quieren entrar en un proceso de reorganización empresarial en cabeza de la Superintendencia de Sociedades.



Lo que sí es claro es que la determinación de capitalizar, para el lado del Distrito de Medellín, está en manos de la Junta Directiva de EPM, que puede tomar la decisión con autonomía, según sus posibilidades financieras. Pero la dilución tendría que tener el visto bueno del concejo distrital, que en los últimos años ha votado negativo a los principales proyectos de Quintero.

EPM es dueña del 50 por ciento de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.S. Foto: EPM

La postura de los concejales

El concejal de Medellín por el partido Verde Daniel Duque Foto: Daniel Duque

Para el concejal Daniel Duque, quien el año anterior se opuso a la venta de Tigo-UNE, es necesario que todas las partes involucradas —el Gobierno Nacional, EPM, Millicom y Tigo-UNE— le entreguen al concejo la información disponible sobre la situación financiera de la empresa para tomar una decisión.



"La empresa no nos ha dado utilidades desde la fusión. Uno sí tiene que preguntarse cuáles han sido los problemas de administración que ha habido en su interior para que hoy esté pidiendo esta capitalización", apuntó el corporado de la Alianza Verde.



Duque reiteró que no se arrepiente de la decisión que tomó hace un año, al votar no a la venta, porque en su momento no había claridad sobre la destinación de los recursos y el panorama era de desconfianza frente a la administración. Para esta ocasión, asegura, analizará la información disponible para dar su opinión sobre cuál alternativa es la más favorable para Medellín.



Por ejemplo, en caso de que se dé la capitalización de Tigo-UNE, para el concejal es necesario que EPM obtenga una parte del control de la empresa o en su defecto "que haya un compromiso claro y concreto en las mejores de la conectividad de las familias de Medellín", es decir, que se reconsidere el papel que tiene el Distrito en el negocio de las telecomunicaciones.



Pero si la decisión de EPM es que se diluya la empresa, tanto el gerente como el alcalde deberán convencer a los concejales de que esta es la decisión correcta para los intereses de la ciudad.

El presidente del Concejo de Medellín, Fabio Rivera. Foto: Concejo de Medellín

El presidente del concejo, Fabio Rivera, quien apoyo la venta de Tigo-UNE, aseguró que la discusión actual sobre las condiciones de la empresa es más político que financiero y por ello cree que un proyecto de acuerdo para diluir no prosperaría en la corporación.



"Sería irresponsable decir que se liquide, por lo tanto, le pido y le exijo a EPM proteger lo que quede de patrimonio en esa empresa, le pido a EPM evaluar con Millicom las opciones de capitalización", dijo el corporado liberal.



Rivera manifestó su preocupación porque los recursos de la capitalización se destinarían para la operación de la compañía. "Es posible que esa plata en el futuro no entre a dar utilidad, hay que proteger lo que se tiene en esa empresa de telecomunicaciones", añadió.



También dijo el concejal que se deben adelantar planes de austeridad en la compañía sin afectar el servicio que presta a los usuarios. Y el Gobierno Nacional, por su parte, debería darle un trato diferencial al tratarse en una firma con capital público "permitiéndole que el mayor espectro que tiene que comprar lo diluya en varios años y no le exija millones de dólares para entrar".



El concejal Alfredo Ramos, otro opositor al proyecto de venta, escribió en sus redes sociales que el pago del espectro al Ministerio de las TIC debería ser reevaluado, toda vez que hoy son los costos más altos de Tigo-UNE. Sin embargo, también dijo que EPM no debería negarse a capitalizar en un sector estratégico como lo son las telecomunicaciones.

¿Cuál es el problema financiero?

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo-UNE Foto: Tigo

Tigo-UNE reportó ingresos en 2022 por 5,43 billones de pesos, lo que significó un aumento del 5,95 por ciento en comparación con el año anterior. Sin embargo, las pérdidas para el último año fueron por 473.814 millones de pesos, cerca de 98.700 millones de pesos menos que en 2021.



Para el primer trimestre del año registró un panorama similar con un resultado negativo de 148.395 millones de pesos en los estados financieros presentados ante la Superintendencia Financiera, tras obtener ingresos por 702.065 millones de pesos.



La empresa argumentó en su informe de sostenibilidad que los resultados de los últimos años se han visto afectados por variables macroeconómicas en contratos y deudas indexadas a la inflación, el pago e intereses de la adquisición del espectro de 700 MHz que hizo la filia Colombia Móvil en 2019 y un impacto negativo en la devaluación de la tasa de cambio que implican mayores gastos por depreciación.



En una publicación anterior, el experto Marc Echimann, expresidente de Tigo-UNE, le dijo a EL TIEMPO que la situación financiera de la empresa se explica, en gran medida, por las altas inversiones que ha realizado en los últimos años, entre ellas, la compra de dos bandas por 40 MHz en la subasta de 700 MHz que hizo el Ministerio de las TIC en 2019.



"Eso es muchísimo. Fue, de pronto, la subasta de espectro más cara que ha habido en América Latina. Esos pagos tienen que hacerse en el tiempo y ahora viene un vencimiento de pago muy alto para Tigo-UNE. Ese espectro es por 20 años, pero ahora tienen que pagar la mayoría. Ahí surgen necesidades de caja significativas. No es un problema de rentabilidad", mencionó el experto en su momento.



Así, Tigo-UNE debe realizar inversiones por 2,45 billones de pesos hasta el 2025 para desplegar cobertura telefónica e internet móvil 4G en 1.636 localidades del país. Además, según los compromisos adquiridos, desde el 2025 y hasta el 2036 debe realizar pagos anuales entre 400.000 y 800.000 millones de pesos.



Ante ese panorama, en las próximas horas los accionistas de la empresa deberá decidir cuál de las dos alternativas tomar —capitalizar o diluir— y así fijar el camino para evitar la reorganización por parte del Gobierno Nacional.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@ltiempo.com

En X: @sebascarvajal28