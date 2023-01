Justo antes de cruzar el puente de San Juan, que comunica el Oriente con el Occidente de la ciudad y pasado sobre le río Medellín, Luis Gonzalo Estrada Suárez giró a la derecha su vehículo Audi blanco con dirección al Sur.

Su ingreso a la vía que lleva directamente al soterrado de Parque del Río quedó registrado en un video de seguridad. El último que se tiene del vehículo en movimiento y que horas después fue rescatado por los bomberos de una inundación en el deprimido de Los Músicos.



Estrada Suárez, que iba con Sandra Salazar Diosa, quedaron atrapados en la inundación provocada por la quebrada la Picacha, afluente que había bajado con fuerza para desembocar en el río Medellín a unos metros más adelante.



En imágenes difundidas por quienes llegaron hasta el lugar quedó al descubierto que mientras el agua empezaba a filtrarse y se apoderaba por completo del vehículo, sus ocupantes trataron de salir rompiendo el vidrio panorámico, abriendo la ventada del conductor a la fuerza y golpeando a patadas una de las puertas traseras. Nada de eso sirvió.

Se conoce el momento exacto en que la camioneta ingresa a la oreja del deprimido de Conquistadores en medio del fuerte aguacero en Medellín. Segundos después, la camioneta quedó atrapada en el deprimido lo que provocó la muerte de los tres ocupantes del automotor.

Sus cuerpos fueron rescatados pasadas las 12 de la noche por miembros del Cuerpo de Bomberos Oficiales que, apoyados por una grúa, lograron remolcar el automotor hasta una zona seca donde fueron embalados y trasladados a Medicina Legal.



La muerte de estas personas de 51 y 42 años, respectivamente, no es la primera que ocurre en este deprimido de la ciudad.



En septiembre, pero del año 1987, un grupo de músicos que se transportaba en un taxis negro de referencia Dodge Coronet, fallecieron en las mismas circunstancias. De ahí el nombre con el que hoy se conoce el lugar.



Francisco Montoya Roldán, habitante del barrio Conquistadores y que para la época era un adolescente, recuerda que ocurrido un viernes a amanecer sábado, entre las 11:30 de la noche y las 12:30 de la madruga.



“Hubo un aguacero muy fuerte, de un momento a otro empecé a ver cómo subía el nivel de las aguas en las calles, porque bajaban ríos por todos lados, y empezó a subir, a subir el nivel y yo desde mi casa alcancé a ver cómo se enlagunaba el deprimidido”, recuerda Montoya.



Y agregó: “Al otro día fui a observar qué había sucedido en ese lugar y estaban sacando un Dodge Coronet de color negro. Cuando lo sacan encuentran 4 músicos. El taxista venía manejando y el aguacero era tan fuerte que no le permitía ver que el deprimido estaba inundado. Cuando el taxista ve que se le esta yendo, logra salir del carro, pero los músicos no y quedaron atrapados".



En el caso de Medellín, los deprimidos de sectores como la Terminal del Norte, Bulerías, San Juan y Los Músicos son los lugares que más afectados se ven cuando se registran fuertes precipitaciones.



Según lo han explicado desde el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), esto se debe a que el drenaje no es capaz de hacer su trabajo y, cuando suben las quebradas, aumenta el agua y encharca las vías publicas, especialmente en las zonas bajas.



