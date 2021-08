En Medellín crearon un Observatorio de la Paz y Conflicto

En Medellín se creó un Observatorio de la Paz y del Conflicto apoyado por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.



Desde allí se realizarán investigaciones y análisis de casos de paz y hechos de conflicto tanto en Medellín, con su área metropolitana, como con el resto de las subregiones antioqueñas.

“Las subregiones de Antioquia están muy abandonadas en el tema de la paz y hay muchas experiencias de paz locales, regionales y subregionales que no tienen cabida, que no se evalúan, que no se analizan, que no se interpretan y que no se investigan”, comentó el director, Luis Guillermo Pardo.



Aunque apenas cuenta con pocos miembros, el Observatorio vinculará a docentes y estudiantes del ‘Poli’ para que hagan las investigaciones, pero igualmente serán incluidas víctimas del conflicto armado y también, como lo explicó Pardo, a quienes fueron jefes y comandantes de la guerrilla, del paramilitarismo y de bandas criminales.



El observatorio ya cuenta con el aval del Alto Comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, quien expresó sobre esta que: “Esperamos análisis de contexto y propuestas con base en la recolección de información y de documentación; donde la comunidad académica y el rector Libardo Álvarez Lopera nos den esos insumos para continuar consolidando la paz con legalidad”.



(Le puede interesar: El novedoso vehículo que fue creado para los recicladores en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Luis Guillermo Pardo tiene una amplia experiencia en temas de conflicto y paz. Foto: David Calle/EL TIEMPO

El reto es grande porque Antioquia enfrenta grandes conflictos por resolver. El homicidio es uno, con un incremento del 12 % en el primer semestre de este año, sobre todo en las subregiones.



“En las áreas rurales es donde más se acentuado el conflicto de guerra tradicional porque permite copar territorios y establecer estructuras de mano ilegal, utilizar el territorio como correo estratégico ilegal para el transporte de armas, transporte de cocaína, incluso de dólares y euros”, agregó Pardo, al respecto.



Sin embargo, Medellín y las zonas urbanas también enfrentan varios retos y que se espera sean investigar desde este observatorio.El conocimiento de este director cuenta que en la capital antioqueña no hay estructuras permanentes con un control continuo en términos de operatividad. Explicó que en Medellín hay un conflicto urbano en donde hay unas bandas conformadas desde 1985 que han tenido mutaciones pero que siguen teniendo algún control microterritorial y que coexisten con las instituciones legales.



“Entonces ¿qué pasa en esas comunas en donde hay control territorial? ¿Qué pasa con las rentas ilegales como el microtráfico, como la explotación sexual infantil, la prostitución ilegal, el fleteo, trafico de armas, la vacuna? hay sectores del comercio que tienen una vacuna sistemática permanente”, afirmó Pardo, como preguntas a analizar en los proyectos del Observatorio. Para las víctimas del conflicto era necesario una figura como estas, sobre todo en tiempos álgidos para el departamento.



(También puede leer: 'Rutas de siembra' en Medellín: un modelo que busca recobrar el campo)

Facebook Twitter Linkedin

A los niños se les está vinculando a problemáticas de ciudad, como violencia, transporte de armas y consumo de drogas. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Teresita Gaviria de las Madres de la Candelaria, expresó sobre esta iniciativa que: “Lo he recibido con una alegría inmensa, lo importante es escuchar a todas las personas que traigan buenas ideas para no dejar que vuelvan añicos los acuerdos de paz y creo que la escucha es importante para todos nosotros”.



Las investigaciones y los análisis que se harán desde allí y con el apoyo de la academia no pretende quedarse en seminarios o en bibliotecas. La visión de Pardo es que impacte en el ciudadano de a pie que sufre algún tipo de flagelo.



“Las investigaciones en vivo y actualizadas permitirán establecer conocimiento, producir información para que las autoridaes y para que el gobernante de turno desarrollen estrategias de solución a esos conflictos que han desbordado lo pacífico y se han convertido en conflictos”, expresó el director.



“Además, como vamos a profundizar en las causas del conflicto urbano, hay temas sociales que les pueden dar indicios al mandatario de turno para acometer el tema de la violencia intrafamiliar o qué hacer con el tema de la alta explotación sexual infantil que hay hoy en Medellín”, agregó.



(Le sugerimos leer: Recompensa por información del homicidio del concejal Mairon Chaverra)



Aunque en el departamento antioqueño hay varias ONG, incluso otras universidades que realizan investigaciones sobre el conflicto en el departamento, en este Observatorio esperan tener una mirada más profunda en los territorios hoy azotados por distintas situaciones que hacen que se vulneren los derechos humanos y que incluso se vayan agravando las situaciones porque, además, Antioquia es la segunda región con más masacres en lo que va de este año, con 10 registradas por Indepaz.



La academia, esta vez por parte del Poli le apostó a esta iniciativa que apenas se está consolidando. “La tarea será ahondar, sacar a la luz pública las causas de la violencia, buscar la equidad, rechazar y combatir de manera frontal la exclusión”, dijo el rector, Libardo Álvarez.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

En Twitter: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Anuncian $ 133 mil millones para los Juegos Bolivarianos en Valledupar



-Indignante: están envenenando con cianuro a perros y gatos de Cúcuta



-Abusan de joven madre frente a su hijo en Manizales