Durante el Consejo de Gobierno de este 8 de noviembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, presentó oficialmente a los nuevos miembros del gabinete distrital que “van a ayudarnos a cerrar con broche de oro”.



Se trata de tres mujeres y cuatro hombres que llegan a las Secretarías de Salud, Gestión Territorial, General, Desarrollo Económico y las gerencias del Centro, Proyectos Estratégicos y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

El primero nombre que se reveló fue el de Milena Lopera, quien se desempeñaba como subsecretaria de Salud Pública, y fue designada como la nueva secretaria de Salud de la ciudad. Le encomendaron la misión de continuar con los procesos e iniciativas de salud, especialmente en la salud mental con el apoyo de los 81 escuchaderos que actualmente tiene Medellín.



Andrea Salazar, abogada Urbanista y Especialista en Derecho Administrativo y Derecho Urbano, magíster en Gestión y Ordenamiento Territorial, estará al frente de la Secretaría de Gestión y Control Territorial.



A la secretaría General de Medellín llega Fabio García y, según le dijo el mandatario local durante el Consejo de Gobierno, debe recuperar los recursos públicos de los ciudadanos y defender a la Administración Distrital.



Durante la reunión también fue presentado Edimer Graciano, abogado y especialista en Derecho Administrativo, como el nuevo gerente del Centro.



Mauricio Valencia, quien venía desempeñándose en la subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial, fue nombrado como secretario de Desarrollo Económico y estará al frente de la transformación vocacional de la ciudad y el avance en la consolidación del Valle del Software con la entrega de nuevos Centros del Valle del Software (CVS).



“Tienen la misión de llevarnos, Dios quiera, a un dígito. Nosotros recibimos 12,9 la tasa de desempleo, la pandemia la llevó a 25, vamos en 11, por debajo de lo que la recibimos, pero todavía hay que bajarla más”, manifestó el alcalde Quintero.



El politólogo y magíster en Ciencias de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad, Johan Londoño, será el nuevo gerente de Proyectos Estratégicos y estará al frente de la aceleración de proyectos como el Metro de la 80, los cinco Metrocables que se quieren construir así como el Tren del Río.



María Antonia Sánchez, arquitecta y especialista en Gerencia de Proyectos, estará al frente de la gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).



