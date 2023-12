‘No recibimos una EPM en las mejores condiciones’: nuevo gerente de la empresa

En un total de cinco puntos, el nuevo gerente de EPM a partir del 2024, John Maya Salazar, entregó un balance de lo que ha sido el empalme con la administración saliente de Daniel Quintero.



Estos puntos son: actualidad financiera, Emvarias, ‘congelamiento’ de tarifas de energía, Hidroituango, prestación del servicio.

En el primer aspecto, el directivo manifestó que hay un déficit de $ 5 billones de pesos para el presupuesto del 2024, el cuál deberán suplir mediante créditos con la banca, a pesar del complejo panorama de la empresa en cuanto a la relación con los bancos, los cuales, según Maya, ya no le quieren prestar a EPM.



“Se perdió la confianza de la banca con EPM por no haber conservado el gobierno corporativo (...) No recibimos una EPM en las mejores condiciones, pero estoy seguro que con la calidad humana que hay la sacaremos adelante".



Explicó el próximo gerente que para el próximo año se tienen estimadas inversiones del orden de $11,7 billones, un pago a la deuda de $4,5 billones, una inversión para la compra de energía por $4,5 billones, gastos de funcionamiento de $7,3 billones y quedan en caja $632.000 millones.



Balance de empalme EPM Foto: Cortesía

“Eso nos da que el presupuesto total es de $28,3 billones para el 2024 ¿qué es el déficit? Que los recursos que recibimos por ingresos para recubrir estos gastos no van a alcanzar y faltarían esos más de $ 5 billones, como no los tenemos que salir a la banca a que nos los preste”, explicó Maya.



Una de las razones para este déficit, en gran parte, es por el pago anticipado del crédito de Hidroituango al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 450 millones de dólares; cobro que según Maya se aceleró por la incertidumbre que ocasionaron las declaraciones del entonces alcalde Daniel Quintero.



El segundo punto que destacó el comité de empalme tiene que ver con Emvarias, tanto por la crisis sanitaria que se puede generar por el colapso del Relleno Sanitario de La Pradera.



Está ubicado en el municipio de Don Matías, a 57 kilómetros del casco urbano de Medellín, recibe 3.100 de toneladas diarias, provenientes de 37 municipios de Antioquia. Foto: Esneyder Gutiérrez

“La administración saliente tuvo todas las condiciones y licencias para haber adecuado a tiempo el Vaso La Piñuela, y no lo hizo. La solución será estabilizar el Vaso Altair, sacar adelante la contratación de La Piñuela e incrementar significativamente el correcto aprovechamiento de residuos sólidos”, agregó el directivo.



Referente al supuesto congelamiento de las tarifas que se anunció en la alcaldía Quintero, Maya aclaró que esto no fue así y que, lo que se hizo fue una especie de préstamo que se tendrá que comenzar a pagar en enero del 2024 con intereses.



Dicho monto asciende a los $3 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a Afinia, la filial de EPM que presta el servicio de energía en parte de la Costa Caribe y el restante, en su mayoría, en la operación en Antioquia.



“La CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) dice que a partir de enero del 2024 se puede comenzar a cobrar esa plata y da un plazo de hasta 10 años para recuperarla. Esa plata hace parte del déficit de la empresa, porque debió entrar a EPM y no entró”, expresó Maya.



Obras en la central Hidroituango Foto: EPM

En cuanto a Hidroituango, el próximo gerente de EPM aclaró que ya el contrato para la segunda fase está firmado con el consorcio integrado por la firma china Yellow River y la colombiana Schrader Camargo, por lo que allí lo único que se puede hacer es vigilancia y control para el cumplimiento de las condiciones técnicas y los tiempos establecidos, con el fin de que el proyecto entre en funcionamiento.



Por último, en cuanto a la prestación de servicio (energía, aguas y gas), Maya indicó que los esfuerzos estarán enfocados a mejorar los indicadores y la calidad, la cual ha desmejorado.



“Todos los sistemas pueden tener fallas, pero no con la frecuencia ni la duración que se están presentado, por lo que los esfuerzos estarán enfocados en recuperar ese sistema para volver a ser la mejora prestadora de servicios del país.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín