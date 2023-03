Frank Muñoz, hermano de Maryori Muñoz, habló con Noticias Caracol y dio detalles sobre el crimen que se efectuó el pasado 15 de marzo en el Centro Comercial Mayorca.



Muñoz aseguró que: "No pienso que haya suicidio, de lo contrario él no hubiese bajado desesperado al baño a echarse agua en la cara".



(SIga leyendo: Ella era Maryori Muñoz, la mujer asesinada por su ex con veneno en Medellín).

Maryori Muñoz tenía una medida de protección.

El hombre también dio su hipótesis de lo ocurrido: "pudo haber pasado que él le arrojó el químico a mi hermana en la cara y una corriente de viento, el aire acondicionado del lugar, ese químico se le devolvió a él y también lo afectó".



Frank Muñoz afirmó que ingresaron al apartamento del victimario: "Nos encontramos con un tarro en la mesa de la sala, tuvo demasiado tiempo para calcular, pensar, quizá buscar ayuda, quizá buscar asesoría de alguien que le pudiera decir que era lo indicado para hacerle a mi hermana", puntualizó.

(Siga leyendo: Valentina Trespalacios: Fiscalía pedirá 50 años de condena para Jhon Poulos).

Su hermano asegura que sí había una denuncia contra Luis Carlos Aguirre, quien habría acosado a Maryori Muñoz durante 10 meses.



“Él la perseguía, la amenazaba, le parqueaba el carro a las afueras del centro comercial Mayorca, donde ella laboraba en una empresa de estética. Varias veces la amenazó”, dijo a Noticias Caracol.



Para finalizar, Frank Muñoz aseguró que demandará al Estado por no haber protegido a su hermana. Por su parte, la Fiscalía confirmó que el crimen de Maryori fue tipificado como feminicidio.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS