Si a usted le llegó por redes sociales una imagen con los logos de la alcaldía de Medellín en los que se informa un toque de queda para fin de año, esté tranquilo, pues se trata de una noticia falsa.

Así lo informó la alcaldía de Medellín, que indicó que se pudo tratar de una broma por el día de los inocentes (28 de diciembre) y que hay personas que están replicando una alerta falsa de la Alcaldía de Medellín.



Según la falsa información, el toque de queda iría desde las 8 de la noche del viernes 31 de diciembre e iría hasta las 5 de la mañana del lunes 3 de enero.



"Por favor no replicar para evitar la confusión de la ciudadanía", solicitó la administración municipal.



⚠️ NO CAIGAMOS EN INOCENTADAS: este fin de semana no tendremos cierres ni toque de queda en Antioquia.



Ante el incremento de contagios de COVID-19 que estamos viviendo, la invitación es a extremar medidas de protección: todos a #CuidarnosYVacunarnos. — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) December 28, 2021

Lo mismo solicitó el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien solicitó no caer en 'inocentadas' y recalcó que este fin de semana no habrá cierres ni toque de queda en Antioquia.



"Ante el incremento de contagios de COVID-19 que estamos viviendo, la invitación es a extremar medidas de protección: todos a cuidarnos y vacunarnos", trinó Suárez.



MEDELLÍN