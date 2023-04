Atlético Nacional no jugará en su casa, el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Melgar de Perú.



En la mesa de seguridad y convivencia en el fútbol, que se realizó este lunes en Medellín, se acordó entre las partes, por unanimidad, que aún no existían las garantías necesarias para desarrollar el encuentro deportivo, tras los disturbios del pasado domingo en la previa contra el América de Cali.

En las últimas horas, el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, reveló nuevos detalles de la reunión y confirmó que este martes se volvería a instalar la mesa, a partir de las 10 de la mañana .



El mandatario explicó que no había garantías de seguridad para que el partido se desarrollase en paz. Eso sí, dijo que hay voluntad para que los demás encuentros del torneo internacional se realicen la capital de Antioquia.

Así fue el momento en que se presentaron los desmanes. Foto: Cortesía

Aunque fue claro en apuntar que eso requiere de acuerdos entre el club y la barra 'Los del Sur' en los cuales no intervendrá la Alcaldía.



"El relacionamiento de las barras del equipo ha sido histórico y es responsabilidad de ellos". Y aseguró que de parte de la administración no se hará ninguna exigencia a las partes: "Nosotros somos mediadores, nosotros somos articuladores, dirigimos la mesa, pero nosotros no le vamos a decir al equipo que le de boletas o que contrate la logística".



Hurtado recalcó que ese es un tema que tiene que resolver la propia institución con su hinchada. "La institucionalidad tiene la dirección, la administración y la oficialidad y tiene unas barras que históricamente ha tenido un relacionamiento y eso es lo que se ha roto", dijo el mandatario encargado.



Y puntualizó: "Nosotros pedimos que se vuelva a ese buen relacionamiento, pero les dijimos que no nos pidieran meternos en ese tema. Es un relacionamiento que ellos tienen y que son autónomos. La Alcaldía nada tiene que ver en ese asunto".

Así quedó el estadio después de haber sido evacuado. Foto: Cortesía

¿Se puede jugar en el Atanasio?

Autoridades en Medellín continúan realizando el balance definitivo de los daños presentados el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot.



De manera preliminar, desde el Inder —quien se encarga de administrar el escenario— ha informado que las afectaciones a la infraestructura de seguridad, en cámaras de reconocimiento facial, y red contra incendios son superiores a los 1.000 millones de pesos.



Paralelamente, se revisan las pólizas de responsabilidad que adquirió Atlético Nacional para el arrendamiento del complejo deportivo. Tal como lo reveló este diario, existe un contrato, por 11,9 millones de pesos por partido, para la utilización del Atanasio por parte del club verde.



El documento estipula que: "El arrendatario es el responsable de realizar y/o cancelar el costo de todas las reparaciones por hechos causados por los asistentes al Estadio y la Unidad Deportiva Atanasio Girardot dentro o fuera de la misma, bien el día del evento, así como de los daños causados en actividades previas al encuentro como son la venta de boletería y organización del espectáculo".

En ese sentido, se espera el balance definitivo para proceder con las reparaciones y el cobro de las mismas.



El director del Inder Medellín, Cristian Sánchez, confirmó que hoy el estadio Atanasio Girardot podría ser utilizado para un encuentro de fútbol. Pero dijo que habría algunas restricciones en la tribuna sur, que fueron las afectadas.



"Eso (las afectaciones) nos limitan un poco en el tema de mano de riesgos. Pero hoy las demás tribunas y el campo de juego están dispuestos para jugar al fútbol", afirmó.



MEDELLÍN

