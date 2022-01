Luego de que el Ministerio de Salud dictara nuevos lineamientos el pasado 7 de enero debido a la alta demanda de pacientes con sospecha de covid acudiendo a los servicios de urgencias, consulta prioritaria y servicios de toma de muestras para detectar el virus, el impacto se ha visto reflejado en que se realicen menos pruebas y se tengan menos reportes de casos diarios, pero no en las ocupaciones de urgencias.



Ruth Elena Mena Pino, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de Medellín, confirmó que en la ciudad el nivel de ocupación de las urgencias está en el 100 %.



“Presentamos una alta saturación en los servicios de urgencias, pero tenemos un triage 4 y 5, que corresponde a patologías leves, a personas que pueden acudir a un servicio de consulta externa, o solicitar, a través de su EPS, una consulta domiciliaria. Es aquí que hacemos la invitación para que ayudemos al personal de salud a bajar esa presión al servicio de urgencias”, dijo Mena Pino.



Cabe recordar que en dichos lineamientos, se ordenaba a los prestadores de servicios de salud a hacer una focalización del riesgo de covid-19 en los pacientes mayores de 60 años, menores de 3 años, en población con factores o con comorbilidades y en los trabajadores de la salud, ante la circulación de la variante omicrón.



Si el análisis se amplía a Antioquia, el impacto se ha visto reflejado significativamente en el número de pruebas PSR realizadas, que pasó de 24.000 a 8.000 en cuestión de una semana, por dichas directrices.



Leopoldo Giraldo, gerente para la atención del coronavirus en Antioquia, afirmó que, por ende, el número de casos reportados diariamente también cambió, pasando de 8.000 pruebas diarias a estar hoy en 3.400 confirmadas como positivas para el jueves 20 de enero y casi 3.938 para el viernes 21 de enero.



“Creemos que el cambio de pruebas ha disminuido la presión sobre los prestadores de servicios, en cuanto al manejo de las pruebas, pero no en general ha descongestionado los servicios de urgencias, porque los pacientes en la medida en que no se sienten atendidos oportunamente a nivel de telesalud o de consulta médica ambulatoria, continúan congestionando los servicios de urgencias”, dijo Giraldo.

Las horas de mayor congestión en las urgencias, como el caso del Pablo Tobón Uribe, son a las 7 de la mañana, a las 11 y el tercer pico en la tarde. Foto: Esneyder Gutiérrez

Y agregó que en una reunión que se llevó a cabo el jueves con los urgentólogos coordinadores de los servicios de urgencias de un número importante de instituciones del área metropolitana, ellos plantean que la congestión en estos servicios continúa.



María Clara Mendoza Arango, jefe de urgencias del Hospital San Vicente Fundación Medellín, confirmó a este medio de comunicación que las urgencias, promediando el servicio también infantil, estaba en una ocupación del 150 % y que no se ha notado una descongestión.



Y es que ante el aumento de casos de covid-19 desde la semana del 17 de diciembre, se vieron altas ocupaciones en las urgencias y consultas prioritarias en los servicios de baja complejidad, pero ello afectó a los hospitales que cuentan con servicios de alta complejidad, como el San Vicente, debido a que las personas no encontraron respuestas en los servicios de sus EPS.



Jaime Andrés Giraldo, médico urgentólogo jefe de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe, informó que el promedio en las últimas tres semanas es del 115-120 % de ocupación de urgencias a las 7 am, teniendo en cuenta que también a las 11 hay un pico grande y nuevamente en la tarde.



“Desde finales de diciembre la congestión ha aumentado, ya por patologías respiratorios, por el pico de la pandemia, pero aparte de eso no solamente es covid, también hay otras patologías que están siendo más prevalentes. En este caso el trauma, los accidentes de tránsito, las enfermedades crónicas no respiratorias descompensadas, cardiovasculares, neurovasculares, etc, eso es lo que nos está congestionando urgencias”, detalló Giraldo.

Hay contrastes

En la IPS Sura de Córdoba ya no hay grandes congestiones como las primera semana de enero. Foto: Esneyder Gutiérrez

Irma Echeverri, gerente de Salud de EPS Sura, expuso que en el caso de las IPS propias de esta entidad en todo el país sí hubo una disminución en los mecanismos de la ruta de atención del covid-19, es decir, en los canales de entrada donde los afiliados tocan la puerta ante la ‘presencia de síntomas o sospechas de tener el virus.



En la semana entre el 9 y el 14 de enero, la entidad registró una reducción del 66 % en dichos canales de atención con respecto a esa semana anterior, es decir, en la atención médica en canales virtuales, que pueden derivar a atenciones presenciales esporádicamente y en consultas prioritarias.



“Esos canales se vieron muy afectados en la última semana de diciembre y la primera de enero, el crecimiento fue del 105 % si se compara con las dos semanas anteriores, porque el crecimiento de contagios lo empezaron a ver desde la semana del 17 de diciembre. Eso de ahí en adelante fue un efecto cascada, porque por ese gran rebose de la puerta de entrada, las personas se fueron a los servicios de urgencias, que fue lo que muchos vieron la primera semana de enero, que teníamos los servicios más colapsados”, explicó la gerente.



Por los días de las ocupaciones más altas, varios videos circularon en redes sociales mostrando la cantidad de personas consultando en sedes de Sura, como la IPS Sura Córdoba en Medellín y la de urgencias del centro comercial Los Molinos, aunque según Echeverri, la reducción en las consultas de estos dos sitios también es cercana al 60 por ciento, tras los lineamientos del Ministerio. En su momento, de 10 pacientes, 3 eran urgencias y 7 no.



La EPS estima que la reducción en las pruebas es de entre el 60 y el 70 %, pasando de ser 19.000 diarias hasta el 8 de enero a entre 8.000 y 9.000 diarias actualmente.

¿Cuándo ir a urgencias?

Si hablamos de covid, hay varios signos de alarma que hay que tener presentes.



“Lo primero, la dificultad respiratoria, es decir, que yo sienta que me falta el aire, que me sienta cansado para respirar, que el aire no me entra, que es una explicación más entendible. Lo otro es que tenga fiebre alta, que la fiebre no me ceda, es decir, que persista por encima de 38.5”, detalló el médico urgentólogo.



El tercer punto es que, si se tiene la posibilidad de tener un oxímetro de pulso, tener la saturación que esté por debajo de 90.



Por lo pronto y ante la presencia de ómicron, diversas fuentes sostienen que las personas contagiadas no llegan a consultar tan graves. Aunque hay un índice que sí preocupa y es que ahora hay en hospitalización a 700 pacientes por covid, cuando iniciando este año eran 350, según indicó la Seccional de Salud de Antioquia.



Iniciando el año, el departamento contaba con 140 covid positivos en UCI, por lo que se ha aumentado para esta tercera semana de enero en 120 casos en estos servicios.



“Lo que nosotros estamos viendo es que la severidad, en los servicios de urgencias de la red externa, no ha cambiado. Estamos hablando de personas que consultan con síntomas severos y es bien importante tenerlo en cuenta porque es un patrón general del país. La severidad que se mide con una escala, no ha cambiado y el factor fundamental para que no haya cambiado ha sido la vacunación”, concluyó Echeverri.



De acuerdo con la secretaria de Salud, el departamento trabaja con otras instituciones de salud en el plan de llegar de nuevo a las 1.000 UCIs habilitadas. Este viernes 21 de enero se habilitarán 6 UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios) en el Hospital San Rafael de Itagüí y se esperaba llegar a la meta el pasado fin de semana.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

EN TWITTER: @Melissalvarez3