En los últimos días, se dio un hecho que provocó el repudio de la comunidad del barrio Alfonso López de la ciudad de Medellín, donde una niña de solo 8 años de edad fue abandonada por sus padres en una institución educativa.



Caso de abandono infantil

El pasado viernes 5 de mayo, una niña que está cursando el grado tercero de primaria, fue abandonada por sus padres en la puerta de la Institución Educativa República de Uruguay, ubicada en Medellín, Antioquia.



La menor de edad, salió de su jornada de estudios a las 5:30 de la tarde y esperó a sus padres o un adulto responsable durante un largo periodo de tiempo. Según relatan los testigos, todos sus compañeros de clase se fueron, mientras ella aguardaba por la llegada de su mamá o papá junto con su profesora.

Niña esperó por tres horas la llegada de su padres Foto: Guille Londoño

Al ver que un adulto responsable nunca llegó a recoger a la niña de 8 años al colegio, la directora de curso encargada decidió llamar a los padres o un adulto responsable de la menor, pero ninguno respondió el llamado que realizó la docente en los números registrados.



Después de una larga espera, la profesora decidió acudir a las autoridades, llamando a la línea del 123 para que hicieran presencia en la institución educativa ubicada en la Comuna 5 de Medellín.



El jefe del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, Yeison Alberto Marmolejo, acudió a la Institución Educativa República de Uruguay para hacerse cargo de la niña del grado tercero.

Institución Educativa República de Uruguay Foto: Cortesía

Tras llegar al lugar, Marmolejo afirmó que los docentes del colegio realizaron el respectivo proceso para reportar lo ocurrido e inmediatamente, comenzar el restablecimiento de derechos.



Pasaron más de tres horas desde la salida de los compañeros de la menor y la llegada de las autoridades. Según los relatos de los docentes, la niña ‘les partió el corazón’ al llorar desconsolada y gritar: “¡Profe, no me lleven!”.



La docente y las autoridades tuvieron que intentar calmar a la menor ante su angustia por la no llegada de sus padres ni adulto responsable. Después de realizar el pertinente proceso, la Policía trasladó a la menor de edad a un hogar de paso.



Además, las autoridades intentaron contactar a los padres de la niña de 8 años para iniciar el proceso por el abandono de la estudiante de la cual no se ha revelado su identidad.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

