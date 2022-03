Una niña casi se ahoga mientras disfrutaba de una atracción acuática en El Tesoro Parque Comercial, ubicado en El Poblado, en Medellín.



Así lo denunció la madre de la menor, quien evidenció esta situación en redes sociales por medio de un video que muestra parte del incidente.





El hecho ocurrió este domingo, cuando la mujer llevó a su hija y a su mejor amigo a este centro comercial ubicado en el suroriente de Medellín. Luego los menores fueron al parque de diversiones de allí, llamado Afterland Parque Temático.

“Vivimos un episodio de mucho terror y angustia cuando mi hija quedó atrapada por una de las atracciones de este lugar”, narró Jennifer Betancur, madre de la menor.



La niña estaba en una atracción que simula una práctica de surf, en la que el visitante se monta en una tabla y el agua, que va contracorriente, simula como si fuera el mar.



“Su cabeza, su brazo, su cabello y sus labios quedaron muy comprometidos dentro de la atracción y como no había nadie que apagara la máquina; se me estaba ahogando con toda esa cantidad de agua”, agregó.



Según su versión, las madres que estaban cerca de esa atracción acudieron a ayudar a la niña, y luego de cortarle un mechón de cabello la pudieron sacar de la atracción.





Una madre denunció que su hija casi se ahoga en una atracción en El Tesoro. La niña quedó enredada y fue ayudada. El centro comercial dijo que acompaña la situación y que se investiga con la empresa encargada de la atracción. pic.twitter.com/R6vMGd8S3M — David Calle (@davidcalle1) March 14, 2022

“Les dejo esta experiencia para que no vayan, por favor, no es un lugar seguro, no nos prestaron ningún tipo de asistencia médica, no hubo un enfermero, nada. No pongan en riesgo la vida de sus hijos”, denunció la madre.



El centro comercial se pronunció sobre este incidente y en un comunicado expresó que: “Frente a lo sucedido en el parque de diversiones Afterland, ubicado en un local de El Tesoro, hemos acompañado a la marca desde el reporte de la situación”.



Igualmente, informó que Afterland se encuentra recopilando la información para esclarecer los hechos y revisar sus protocolos de seguridad y atención.







“Para El Tesoro es una prioridad el bienestar de todos sus visitantes y continuaremos trabajando de la mano de nuestros locatarios para evitar que situaciones como esta se vuelvan a presentar”, finalizó el centro comercial en el comunicado.



MEDELLÍN

