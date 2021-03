¿Irresponsabilidad? Natacha, la perra que maneja moto en Envigado

Con gafas para conducir motocicleta y un buzo diferente para cada día aparece Natacha, la perra pitbull que recientemente se hizo famosa por un video en el que se le ve conduciendo la moto de su amo por Envigado, Antioquia, algo que generó revuelo en el valle de Aburrá.



En instagram su cuenta @natacha_stundt está llena de videos, en los que se ve que no es la primera vez que esta mascota conduce una motocicleta, por el contrario se le ve maniobrando automotores de toda clase.



"Natacha maneja mejor que más de uno jajaja", dice uno de los post de sus redes.

Sicólogo: el perro motero no existe



El perro motero: pic.twitter.com/3oWW3CKe2t — Aleja Rojas (@alejarojas_g) February 26, 2021

En sus publicaciones, sus fans le comentan también mensajes de aliento, pues tras hacerse viral el video en el que ella conducía por la Avenida Regional, mientras su amo hasta fumaba, se suscitó la pregunta de si se trata de un caso de maltrato animal.



Sin embargo, hay quienes consideran que esto es una irresponsabilidad, pues se está poniendo en riesgo la vida de otros conductores, transeúntes y, además, de la perra.



Pero otros piensan lo contrario: "Eso no es maltrato animal, además no es el único perrito que lo hace, ya he visto otros, o díganme entonces si enseñar a los perritos a detectar minas, explosivos, droga, entre otras cosas que hace el gobierno con las mascotas, estamos en medio de una sociedad donde ahí un mal llamado envidia y esa envidia es la que nos destruye, eso es hermoso lo que el papá hace con su nena, además la cuida mucho, la protege, ahí un vínculo muy amoroso entre ellos, no se porque ahí gente indeseada que se mete a decir que es maltrato animal si se le ve que lo disfruta plenamente...", dice una seguidora en una de sus publicaciones.

Según relata su dueño, Sebastián Mejía, hace dos años que le suelta la moto a su perra, sin que nunca se haya presentado ningún accidente. También contó que no siempre la deja conducir, sino cuando las condiciones del asfalto lo permiten.



Aún las autoridades de tránsito de Envigado no se han pronunciado sobre las posibles multas que podría enfrentar Mejía por el video en el que se evidencia, en jurisdicción de este municipio, cómo puso a conducir a Natacha su motocicleta, aunque expertos sostienen que son varias las violaciones al Código Nacional de Tránsito.



MEDELLÍN

