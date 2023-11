Joven murió tras presentar su trabajo de grado en baño de universidad de Medellín

Juliana Hincapie Palacios, una joven estudiante de comunicación social, llegó en la mañana de este viernes 17 de noviembre a presentar su trabajo de grado a la universidad Luis Amigó en Medellín.

Sin embargo, tras la presentación de su trabajo, falleció en un baño de la institución educativa.



Una compañera de la universidad la encontró cuando ingresó al baño.



Desde la universidad indicaron que "se le brindó toda la atención necesaria por parte de nuestro equipo de brigadistas, el personal médico y de enfermería para tratar de reanimarla, pues la paciente se encontraba sin signos vitales", dijeron en un comunicado de prensa.



Juliana cursaba noveno semestre de comunicación social y tenía 22 años.

Las causas de la muerte aún no han sido comunicadas de forma oficial, sin embargo, una versión preliminar indica que intentaron reanimarla tres veces pero no fue posible.



Se presume que sería un paro cardiorrespiratorio el causante de la muerte de la joven que no presenta signos de violencia.





