Una mujer trans presenta las noticias en Telemedellín

Era un lunes 2 de agosto en la noche. Faltando 10 minutos para las ocho de la noche, cuando culminaba la emisión del noticiero de Telemedellín, una mujer de pelo negro casi hasta la cintura, piernas largas y con una sonrisa que destaca sus dientes blancos, empezó a presentar la noticia sobre un nuevo libro de un colectivo de escritores. Era la primera vez que se mostraba ante la audiencia.

“Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a las noticias de cultura y entretenimiento. Yo soy Johana García y los estaré acompañando esta temporada”, fueron sus primeras palabras de aquella joven que, ante el ojo de cualquiera parece una mujer profesional que hacía su trabajo, pero ella tiene un distintivo del que se siente orgullosa: es transgénero, pero no cualquiera, sino una que logró ser presentadora en un noticiero en Antioquia.



“Estaba muy nerviosa porque sabía que ayer era el día en que la gente iba a estar mucho más pendiente de cómo iba a salir mi trabajo y la verdad, gracias al equipo de Telemedellín, fue muy lindo para ser primera vez y esperando seguir entregando resultados”, comenta.



Johana no se llamaba así durante su niñez. Era un hombre, pero desde entonces se sentía diferente, por la preferencia por juguetes que socialmente son reconocidos para niñas y también por su delicadeza en la personalidad.



Pero fue solo hasta los 13 años que empezó el momento de mostrarse como se sentía, a ponerse ropa de mujer, a maquillarse y peinarse.



“No lo considero un proceso de transformación, es un momento en mi vida en que ya quise mostrar la personalidad que desde la infancia siempre he tenido y el físico también. No me levanté un día abriendo los ojos diciendo que tenía que ser mujer y no. Simplemente fue un auto reconocimiento de mis emociones, de mis sensaciones, de mis sentimientos y ya simplemente lo mostré a la sociedad y poco a poco lo he ido construyendo”, expresa.



Johana presenta las noticias de cultura y entretenimiento en la emisión de las 7 p.m. Foto: Jaiver Nieto

A los 15 años comenzó a tomar hormonas que hoy le han permitido verse con una apariencia más femenina, como siempre lo había querido, aunque, confiesa, aún no se ha hecho ningún tipo de cirugías pero no descarta tener unos senos más grandes pero “no está en mi prioridad”.



Aunque estudió una técnica en operaciones comerciales, el modelaje, los reinados de belleza y el baile han sido sus grandes pasiones. En esta última faceta pertenece a los grupo Colors Dance y Meva, en donde hace bailes de distintos estilos, coloridos y alegres.



En marzo de este año fue coronada como la reina de Miss International Trans, en un certamen que se realizó el 15 de marzo en la ciudad de Cartagena. Allí, representando a Colombia, se alzó con el cetro frente a otras representantes del mundo.



Buscaba ganar y lo logró. “El físico es un complemento de lo que tú eres, si lo gozas, divino, disfrútalo, cuídalo, pero realmente lo que te hace es tu esencia como ser humano y eso es lo que siempre he querido reflejar en los escenarios que no solo es físico, sino una persona que se sepa expresar, en su lenguaje, que cada día se interese por educarse, por impactar a la sociedad de manera positiva”, afirma.



No ha sido el único reinado en el que ha participado, pero este ha sido el más grande hasta ahora y esa faceta de participante le ha abierto las puestas en el modelaje para marcas de yín, lencería y fajas. Pero ella quiere más, quiere estar en pasarelas.



Este 2021 le ha sonreído a sus 25 años de edad. Además de aquel reinado internacional, le brindó la oportunidad de ser una presentadora de un noticiero. Eso llegó luego de un casting de por lo menos dos semanas. En Telemedellín, con su cambio editorial, estaban buscando abrirle espacio a la diversidad y ella encajó al ganar la convocatoria.



Johanna vive en el barrio Santo Domingo, en el nororiente de Medellín, una de las zonas más pobres de la ciudad, aunque ella ni su familia se siente pobre, dice que eso es un estado mental. Tiene un apartamento para ella sola, a unas cuantas casas donde están su mamá y sus hermanos, que la apoyan.



Desde allí toma el metro de Medellín y llega hasta el canal parque en donde está Telemedellín, ubicado en El Poblado, al suroriente de la capital antiqueña. En el lugar pasa las tardes preparando las grabaciones previas y trabajando con el equipo de cultura y el director del noticiero, Hernán Muñoz.



Quiere aprender y mejorar en la presentación, por eso dentro de sus proyectos inmediatos está estudiar comunicación social porque los medios de comunicación se sumaron a su lista de pasiones.



Desde su nuevo rol quiere ser un ejemplo para la comunidad LGBTIQ+, sobre todo para las mujeres trans que, piensa, son las más discriminadas por la sociedad. Johanna lo sabe porque muchas no llegan a ejercer cargos como el de ella o públicos por eso pide que las empresas y los gobiernos abran convocatorias.



“Obviamente oportunidades para todos, no estamos diciendo que sea solo para nosotros sino que sean mujeres trans debidamente, que pasen un proceso de selección y que sí cumplan con el perfil que la empresa o la organización esté buscando”, argumenta.



Ahora los televidentes del noticiero de Telemedellín la pueden ver en la emisión nocturna de las 7 p. m., en donde espera desempeñarse muy bien. Mientras tanto va construyendo sus sueños de ser una gran comunicadora, una modelo, tener su negocio y su casa propia pero sobre todo tiene como bandera ayudar a su comunidad trans.



“Quiero progresar en los medios de comunicación y poder capacitar y ayudar a otras mujeres trans. No quiero ser egoísta con mi triunfo, quiero que estas puertas se abran para que queden abiertas y detrás de mi lleguen otras”, concluye como premisa de vida.



