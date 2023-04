Cuando faltaban cinco minutos para que el reloj marcara las 10 de la mañana, el alcalde Daniel Quintero, le informó a la ciudad con bombos y platillos que declaraba la emergencia climática y creaba el Plan Maestro Medellín para el cambio climático. Ocurrió en el piso cinco de la Alcaldía el pasado 24 de noviembre.



“En Medellín más de 42.000 viviendas están en riesgo de afectación por los efectos del cambio climático, tenemos más de 170 quebradas en alerta roja y más de 300 en alerta naranja. Esto, sin duda, constituye una gran emergencia en nuestro territorio que ha llevado a declarar la emergencia climática, la cual será firmada por decreto”, dijo Quintero.

Desde ese anuncio ya se cumplieron 142 días y, desde el Movimiento de Laderas Medellín, quienes pidiendo dicha declaratoria y fueron escuchados por la Administración tras tocar las puestas en el Concejo, aseguran desconocer cómo va su implementación.



“Nosotros lo que creemos es que no se ha movido, pues básicamente porque no tienen presupuesto y creemos que no está funcionando”, dijo Alejandro Rodríguez Madrigal, integrante de la colectividad, quien ha tenido conocimiento de tres encuentros convocados por la Alcaldía después del anuncio.



Medellín declara emergencia climática y crea el Plan Maestro Medellín por el cambio climático.

Es momento de actuar, esta es la hoja de ruta para el futuro. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 24, 2022

Para conocer la aplicación de dicho documento, publicado el 1 de diciembre de 2022 en la Gaceta Oficial, donde se plantea, por ejemplo, un Panel Distrital de Expertos con 12 personas, gobernanza climática y el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, EL TIEMPO buscó una vocería en la Secretaría de Medio Ambiente, una de las dependencias que aparece como responsable.



A través de un documento de tres páginas explicaron la importancia de una transición hacia una ciudad sostenible y equitativa, lo que llaman una ‘Ecociudad’, así como que el decreto se configura como una agenda colectiva para la movilización de la sociedad frente a efectos del cambio climático con estrategias a corto, mediano y largo plazo.



Estas, dice el texto, “vienen siendo implementadas por el Distrito como, por ejemplo, la configuración de un Plan Maestro y de transformación integral para el cambio climático, el establecimiento de una mesa técnica de expertos, eventos ciudadanos de resiliencia (…) mantenimiento de quebradas e intervención de puntos críticos, entre otras”.

Las fuertes lluvias causaron inundaciones en varias calles de Medellín. Foto: Jaiver Nieto. CEET

Las organizaciones sociales se mueven

Ante este panorama, desde el Movimiento Laderas, donde convergen varios procesos organizativos, sociales, comunitarios y barriales en la capital de Antioquia, decidieron comenzar con la creación de un Proyecto de Acuerdo, pues un decreto “tiene una historia de vida muy corta”.

Nosotros lo que creemos es que no se ha movido, pues básicamente porque no tienen presupuesto y creemos que no está funcionando

Su propuesta, que terminaría en un Acuerdo municipal si es aprobado, avanza en la exposición de motivos donde se explica su alcance y razones que lo sustentan.



“Lo vamos a mover con todos y cada uno de los concejales de la ciudad (…) les vamos a presentar la exposición de motivos y en este momento estamos recibiendo asesoría por unas personas expertas”, contó Rodríguez Madrigal.



La propuesta está encaminada en tres puntos: creación de un fondo especial de adaptación para al cambio climático, activación del Plan de Acción Climático y un cuerpo colegiado para la toma de decisiones de manera colectiva.



“Eso se llama gobernanza climática y hago la claridad, una cosa es el Gobierno y otra cosa es gobernanza. La gobernanza hace referencia a que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, entonces se propone que la gobernanza climática se haga entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones sociales, y que tengan un cuerpo consultivo que sea las academias”, precisa el joven.

🗣️Compartimos la visión de @tejearana La visita de @UNDRR_Americas debe generar una reflexión en @AlcaldiadeMed sobre el rol del Estado en el marco de la crisis climática ¿Para qué Declaratoria de Emergencia sin presupuesto y sin gobernanza ni acción climática? 🧐🤔@wilcheschaux https://t.co/lJfZCd3Lgx — Movimiento de Laderas de Medellín (@laderas_de) March 29, 2023

Dora Saldarriaga, concejala de Medellín, quien acompañó la solicitud de declaratoria, contó que desde su punto de vista esta se quedó corta y no ha trascendido a la atención integral que se necesita.



Ella ha decidido acompañar ese Proyecto de Acuerdo para “que lleve efectivamente a tomar unas acciones concretas sobre la crisis climática y la priorización de la prevención de riesgos en sectores que tradicionalmente han sido afectados, es decir, ya sabemos cuáles son los sectores de riesgo y pues, que efectivamente ahí tiene que ir la intervención”.



El decreto que publicó la Alcaldía tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín