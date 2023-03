El tráfico y la tenencia de fauna silvestre en cautiverio en todo el país sigue siendo una problemática preocupante para las autoridades ambientales. Y hechos como el que se acaba de registrar en Medellín llaman la atención sobre la conciencia que tiene la sociedad para proteger este tipo de animales.



(Lo invitamos a leer: Un muerto y 120 familias damnificadas por temporada de lluvias en Antioquia)



Un mono aullador rojo —especie que habita en zonas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú— falleció en las últimas horas en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES luego de haber sido reportado en una veterinaria de Caldas, al sur del Valle de Aburrá.

Según lo dio a conocer el Área Metropolitana, una familia, que al parecer tenía en cautiverio al primate, lo llevó a una clínica de ese municipio para que lo atendieran. Los veterinarios, inmediatamente, reportaron el caso a la línea de emergencia de fauna silvestre.



(Le puede interesar: Este es el plan del Gobierno Nacional para llegar a un acuerdo con los mineros)



Pero al enterarse del procedimiento, quienes lo llevaron al lugar lo abandonaron sin dar mayores detalles de por qué lo tenían en sus manos y qué había ocurrido con él.



"Una vez nuestra unidad de emergencias llegó al sitio y revisó al paciente, lo trasladó al Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES", señaló el Área Metropolitana.



Su estado de salud era grave: mostraba signos de dolor, no tenía capacidad de moverse y contaba con aparentes fracturas en el tórax. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, los especialistas no pudieron impedir su muerte.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"Ahora estamos realizando estudios para determinar las razones por las cuales falleció". señaló la entidad y agregó: "Estos casos no deben repetirse, no hay razones para que tengamos animales silvestres en nuestras casas, pues deben estar en libertad, su hábitat natural".



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com