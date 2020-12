Modelo denunció discriminación en restaurante de Medellín

El sábado 19 de diciembre fue una pesadilla para la modelo caleña Alexandra Rodríguez. Lo que iba a ser un encuentro con un amigo y su novio en un exclusivo restaurante de Medellín se convirtió en un mal rato.



Todo comenzó cuando la modelo y su novio, Cristian Cipriani, recibieron la visita de un amigo proveniente de Santa Marta, por lo que decidieron ir a comer algo y charlar en un restaurante de comida griega, ubicado en un hotel en El Poblado, suroriente de Medellín.



(Le puede interesar: Abecé sobre el toque de queda y el pico y cédula en Antioquia)

Pero la modelo no pudo ingresar. “Llegamos al restaurante, sale un señor y nos dice: ‘discúlpenos, no los podemos dejar pasar’. Pero yo veía que la gente estaba pasando normal. Nosotros dijimos: ‘¿por qué si tenemos una reservación?’ Y nos dice que no cumplen con el código de vestuario”, narró Rodríguez en su cuenta de Instagram.



“Mi novio pensó: ¿será porque vengo en botas? Pensaba que el lío era con él. Y él dice: ‘no, es por ella, ella no cumple’. Yo me empecé a mirar y dije: ‘no vengo en falda porque sé que la falda es como el gran lío de la sociedad, no iba entaconada, tenía este body (negro con transparencia) que tenía puesto en este momento, tenía un jean como brillantico negro y unas botas negras”, siguió en su narración.



La modelo dijo estar confundida y se sorprendió cuando el trabajador del restaurante le señaló un letrero que decía que no pueden entrar personas con trajes sadomasoquistas.



(También puede leer: Enfermera antioqueña que había tenido bebé hace 8 días murió por covid)

¿Se dieron cuenta que anoche no dejaron entrar a una vieja en el restaurante del click clack en Medellín por tener un pantalón en cuerina brillante que porque se veía como “sadomasoquista”?



Ya saben a qué hotel no ir. Inaceptable. — éri (@eppl2_) December 19, 2020

“Luego se hacen tres hombres desde adentro del restaurante a hablar entre ellos, a mirarme, a señalarme, y a tomar la decisión de si yo estaba correctamente vestida para visitar ese lugar. Desde afuera como que estaba en shock, me decía: ¿es en serio que me está pasando esto’? ¿Es en serio que en pleno 2020 los hombres están tomando decisiones de cómo una mujer debe vestirse para visitar cierto lugar? En ese momento me sentí completamente ofendida. Sentí que estaban buscándome, me sentí súper mal”, narró Rodríguez, quien además es comunicadora social y periodista y que trabaja también como manager en Manyvids Colombia, que maneja contenidos para que las personas suban contenido erótico en páginas web.



En medio de la confusión, otro de los empleados del restaurante, según lo cuenta la modelo, le dijo a su novio que “no podían entrar con chicas de la vida fácil”.



“Eso me lo dijo después sino la historia hubiera sido un poco más dramática”, expresó con indignación la modelo. “Tras de que el lugar está cuestionando cómo debo entrar y también está poniendo una etiqueta sado, como por no decir otras palabras, y tras de eso decidieron que yo era una chica de la vida fácil”, agregó.



(Le sugerimos leer: Desembolsaron los primeros $111 mil millones para el Metro de la 80)

Alexandra Rodríguez y su novio, Cristian Cipriani. Foto: Cortesía Instagram de Alexandra

Minutos después hubo una retractación por parte del restaurante, le dijeron que podía entrar, pero ella ya estaba bastante indignada.



“Así es que decidimos entrar a otro lugar, después de esa pena, después de que la gente estaba afuera mirando. Hago este mensaje no porque quiera hacerle mala onda al lugar, sino porque de verdad tengo mucha rabia, quiero exteriorizarlo, y cuestiono que se etiquete a las muerjes por cómo van vestidas”, finalizó su relato.



MEDELLÍN