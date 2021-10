El misterio que rodea la muerte de Catalina Pérez

El sábado pasado, en la cascada conocida como El Diablo, en la vereda San Ignacio, entre los límites del municipio de Guarne y el corregimiento Santa Elena de Medellín, fue hallado el cuerpo de Catalina Pérez Pulgarín. Pero su muerte es todo un misterio.



La mujer era buscada de manera incesante por familiares, amigos y miembros del movimiento feminista Estamos Listas desde que se reportó su desaparición el pasado 12 de octubre, cuando fue vista por última vez luego de salir de su lugar de trabajo en una choricería en el Mall Comercial Tranvía Bulevar, ubicado en el barrio Buenos Aires, al nororiente de la capital antioqueña.



Desde ese día se activó una búsqueda que se concentró, entre otros lugares, en el corregimiento de Santa Elena pues se presumía que Pérez había tomado un bus hacia este lugar de la ciudad.



Los días pasaron y el cuerpo de la mujer de 39 años de años fue finalmente hallado. El coronel Daniel Mazo, comandante de Policía Antioquia, dijo al respecto: “Se encuentra el cuerpo sin vida, no tiene ninguna característica dactilar que haya suscitado violencia”.



Otro elemento que llamó la atención de las autoridades es que dentro de las pertenencias de Catalina había un escrito dirigido a su novio, pero se desconoce su contenido.



Acompañamos estos casos con la esperanza de que el Estado actúe protegiendo la vida y restituyendo derechos de las mujeres. Recibimos esta noticia con dolor. Exigimos una investigación que esclarezca la muerte de Catalina Pérez, hallada sin vida después de 4 días desaparecida. pic.twitter.com/LsymWqfPA9 — Estamos Listas (@Estamos_Listas) October 16, 2021

Esta versión coincide con la que dio una mujer que dijo haber hallado el cuerpo de Pérez cuando hacía senderismo con un grupo de amigos por la cascada El Diablo.



“Estaba de caminata con ellos cuando llegamos al lugar y vimos su cuerpo inerte (…) había una carta de despedida y desamor en un cuaderno junto a ella”, dijo Angy Mesa, en una publicación en su página personal de Facebook.



“Mi amiga y yo le pusimos unas florecitas que tomamos del mismo sendero, las ofrendamos a su espíritu para que encuentre la luz y la paz en su transitar y le agradecí porque aunque no la conocí, me dio un gran mensaje de aprendizaje ante el valor que tiene la vida y lo sutil e importante que es la muerte”, agregó Angy en su publicación.



Las investigaciones, hasta ahora, no han arrojado un resultado sobre las causas de la desaparición ni cómo fue la muerte de Catalina Pérez.



Medicina Legal tampoco relevó el resultado de la necropsia por motivos legales y se espera que los investigadores encargados den más información sobre este caso que conmocionó al país.



MEDELLÍN

