En la más reciente sesión del consejo de gobierno de Medellín —reunión que inicia todos los lunes o martes a las 5:30 de la mañana con transmisión en vivo— el alcalde Daniel Quintero anunció un plan de choque para la comuna 15, Guayabal, ubicada en el suroccidente de la ciudad.



(Lo invitamos a leer: Los dardos que lanzaron desde EPM por seguro todo riesgo de Hidroituango)



Infraestructura, salud, educación, seguridad, entre otros, fueron algunos de los temas en los que se anunciaron medidas especiales para la intervención que inició esta misma semana. Uno de los avisos que se dio ese día fue la llegada de 10 'robocops' a puntos específicos de la comuna.

"Vamos a ubicar los 10 'robocop' que ya tienen conectividad con la línea 123, lo vamos a hacer en los sitios que ya tenemos evaluados y escogidos, que van a ayudar no solo con el tema de seguridad, sino de convivencia”, explicó ese día el secretario de Seguridad y Convivencia, José Acevedo.



Se trata del Sistema Inteligente de Monitoreo Integral Móvil que presentó el alcalde Quintero en agosto de 2021 para 'predecir' los delitos en la ciudad. El primero de ellos se instaló en la Plaza Botero y después se llevó a otros puntos claves.



(Le puede interesar: Las entrañas del millonario negocio de la extracción de oro en el Bajo Cauca)



Un SIMIM o 'robocop' —como ha sido llamado popularmente— es un equipo móvil equipado con tres cámaras —una de ellas de 360° grados—, un altavoz, un sistema de luces y paneles solares, que ayuda a realizar monitoreo permanente en sectores específicos de Medellín, según donde sea ubicado.

Facebook Twitter Linkedin

En Guayabal se ubicaron los 10 robocops. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Contrato Robocop Medellín Foto: Archivo particular

Cuando llegó el primero, en el segundo semestre de 2021, se anunciaron otros 40 aparatos. Sin embargo, hasta la fecha, la alcaldía de Medellín —a través de un contrato interadministrativo con la Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas— solo ha comprado 10 equipos.



A pesar de que en octubre de 2021 esa entidad compró 2 'robocops' a la firma caleña Spectra Ingeniería SAS por 796 millones de pesos, casi un año después se descartó la adquisición de uno de ellos y finalmente en noviembre pasado se firmó el acta de terminación anticipada de mutuo acuerdo, sin que llegara ningún aparato.



(Además: Así era la tormentosa relación de mujer atacada con químico y su asesino)



Por lo tanto, el 22 de diciembre de 2022, la ESU suscribió con la empresa Inter-Telco S.A.S. la compra de 10 'robocops' por 3.541'764.706 pesos, es decir, cada uno por valor de 354 millones de pesos. Aunque se acercaban las fiestas de Navidad y fin de año, la fecha de terminación del contrato se pactó para el 31 de diciembre.



Sin embargo, un día antes de que se terminara el año se suscribió una modificación para ampliar el plazo por un mes, hasta el 31 de enero, al considerar los tiempos mínimos de ensamble y puesta a punto de los equipos. Según consta en los documentos del proceso, 6 equipos fueron entregados antes de finalizar el año.

Diez Robocops llegan a Guayabal. pic.twitter.com/1YIDUvFyXD — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 23, 2023

¿Son útiles los robocops?

Una de las principales críticas que se le hace al sistema es su efectividad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En agosto pasado, el acalde Quintero aseguró que el aparato ya identificaba a quienes arrojaban basuras en sitios prohibidos, hecho que desató una serie de críticas por la utilización del costoso equipo para este fin.



"Los 'robocops' no son nada distinto a ser una cámara de video portátil. No tienen ningún servicio adicional. Montaron todo un relato alrededor de que era un equipo supremamente valioso para la seguridad y eso no es real, fueron supremamente costosos", señaló el concejal Sebastián López.



(Lea también: El debate en torno al polémico cerramiento de la Plaza Botero de Medellín)



Aunque los aparatos ya están siendo instalados en zonas de Guayabal, López apuntó que permanecieron parqueados en zonas aledañas a la Unidad Deportiva María Luisa Calle y al Cerro Nutibara.



En la justificación del contrato, la ESU presentó los resultados de una prueba piloto que adelantó la secretaría de Seguridad con los robocops en 2022 en diferentes puntos de Medellín.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los robocops fue instalado sobre la avenida Guayabal. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Entre los resultados que encontrados, se destacó que: "El equipo permite una gestión remota de sus componentes, lo cual agiliza los tiempos de configuración e intervención frente a necesidades específicas que se presentan en el territorio".



Asimismo, la entidad aseguró que "el sistema permite labores de disuasión y apoyo en la vigilancia en zonas de actividad turística y eventos masivos, lo que incide en una mayor percepción de seguridad en el área de cobertura".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Por último, señaló que los robocops ayudar a ampliar la cobertura de visualización de las cámaras de seguridad que están ubicadas en puntos fijos y que en ocasiones son obstruidas por árboles o infraestructura urbana.



Pero en el documento no se evidencian datos o cifras que muestren una disminución en los casos de hurto u otro tipo de delitos en las zonas donde fueron instalados los aparatos.



En 2022 se denunciaron 28.326 casos de hurtos a personas en Medellín, según cifras de la Policía Nacional, lo que representa un aumento del 19,9 por ciento con relación al año anterior.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com