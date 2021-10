Ciudadano de Medellín tendrá la letra T, de transgénero, en su cédula

Tras una batalla legal, ahora Mike Durán, un bogotano que vive en Medellín desde hace siete años, ahora tendrá en su cédula la letra T y no la tradicional M o F, como es comúnmente catalogada en Colombia para los hombres y mujeres.



En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, le ordenó a la Registraduría Civil hacerle una nueva cédula a esta persona y allí aparecerá la letra T, que para algunos puede ser interpretada como trans o transgénero.



“Estoy súper feliz. Es sentir que lo siempre dicen y es que lo que no está escrito no existe y ya tener un componente sexo T es saber que las personas ya existimos ante la sociedad, que ya estamos presentes ahí, entonces es un logro muy grande, es un triunfo que hay que gozarlo porque es para muchas más personas que vienen de tras de mi buscando el mismo propósito”, comentó Durán.



Este es un logro más para Mike, quien se identifica como persona no binaria, pues ya había conseguido que su registro civil también dijera ‘trans’. Ahora está a la espera del documento de identidad que usará en todos sus trámites y compras.



Mike Durán logró que su registro civil lo identifique como persona trans y no como hombre o mujer. Foto: Cortesía Mike Durán

“Estoy esperando que antes de diciembre me la entreguen pero ellos tienen 6 meses, entonces ya es esperar el tiempo que les han dado”, agregó, Durán, quien logró esto con la ayuda del Consultorio Jurídico de la Universidad Eafit y sus abogados Manuela Gómez y Alejandro Díez.



Para Mike esto es un triunfo para la comunidad LGBTIQ+ y espera que muchos ya puedan acceder a un trámite igual, y menos engorroso, para que en sus documentos aparezca la letra T como identidad sexual.



MEDELLÍN

