Mientras se encontraba repartiendo publicidad política del candidato Gustavo Petro, Cristian Mateus fue agredido un hombre, quien le fracturó los dientes.



El hecho ocurrió en el barrio Manrique, en el Oriente de Medellín y, según denunció el agredido en un video en el que se le ve ensangrentado, “fue una agresión inmediata.

Nosotros salimos con amor a las calles, los Fiquistas - Uribistas solo conocen el odio y la violencia.



Cristian Mateus, lleva meses haciendo pedagogía desde la palabra, es mi parcero y pido respeto por él y por todos, independiente de su posición política. pic.twitter.com/sI61OH0Tw4 — AquinoTicias (@AquinoTicias1) May 15, 2022

En redes sociales reprocharon este ataque, así como otras agresiones verbales por parte de simpatizantes que se autodenominaron uribistas, quienes con gritos les repetían a los simpatizantes de Petro que no querían al candidato en la ciudad.



La Policía hizo presencia en el establecimiento donde ocurrió la agresión y en un video compartido en redes sociales se puede ver cómo uno de los agresores en llevado en una patrulla policial.



“Conversé con Cristian quien ya está poniendo la denuncia en la Fiscalía por lesiones personales. También va a asistir donde un odontólogo particular para que lo revise. He puesto la información en manos del Secretario de Seguridad de Medellín, quien se apersonará del caso”, manifestó Esteban Restrepo, ex secretario de Gobierno de Medellín y vocero del Movimiento Independientes.



(También lea: A la cárcel por falsificar carnets contra el covid-19 en Medellín)

Estos son los argumentos de quienes golpearon a Cristian: “somos uribistas”.

Nada justifica una agresión física, menos por una ideología política. https://t.co/LwubPkrFed pic.twitter.com/3rWWaUiBHm — Juan Pablo Ramírez (@Juanparal) May 15, 2022

Por su parte, el joven agredido informó en sus redes sociales que amaneció mejor y que está a la espera de ser atendido por un cirujano maxilofacial y un otorrino.



“Parce, perder dientes o tener fracturada la mandíbula y el tabique es lo de menos, no me imagino el dolor de las madres, hijos, que perdieron sus familiares, esos familiares que trataron de generar cambio en este país. Gracias a los que se preocuparon por mí, la lucha continúa”, dijo el joven, quien también posó con una sonrisa indicando que le pusieron una férula.



MEDELLÍN